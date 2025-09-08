إيلاف من الجونة: أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن قائمة مختارة من الأفلام المصرية التي ستُعرض ضمن فعاليات دورته الثامنة، المقرر إقامتها من 16 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في مدينة الجونة الساحلية.

وتضم القائمة أعمالاً لمخرجين مصريين من الجيل الجديد، يقدّم العديد منهم أفلامهم الروائية الأولى أو الثانية، في خطوة تؤكد التزام المهرجان بدعم الأصوات السينمائية الصاعدة وتقديمها لجمهور عريض من عشاق الفن السابع.

وفي هذا السياق، قالت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان: "نحن فخورون للغاية بأن أربعة من الأفلام المُدرجة في القائمة من خريجي منصتنا الرائدة 'سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام'. ويعكس هذا الاختيار التزام المهرجان بتوفير منصة عالمية للسينما المصرية والعربية، والاحتفاء بالسرديات الثقافية الغنية التي يقدمها أبرز المواهب الواعدة في المنطقة".

من جهته، أشار أندرو محسن، رئيس البرمجة في مهرجان الجونة، إلى أن هذه المجموعة من الأفلام تعكس تنوع الأصوات التي تميز السينما المصرية المعاصرة، مضيفاً: "نحن فخورون بأن تتضمن القائمة عرضاً عالمياً أولاً (ولنا في الخيال... حب؟)، إلى جانب أفلام تركت بصمتها في مهرجانات دولية مختلفة. بإضافة فيلم الافتتاح (عيد ميلاد سعيد) للمخرجة المصرية سارة جوهر، فإن الاختيارات تعكس التنوع الكبير الذي يحرص عليه فريق البرمجة".

الأفلام المصرية المشاركة في الدورة الثامنة

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

كولونيا | محمد صيام | مصر، النرويج، السويد، السعودية، قطر، فرنسا

دراما عائلية مشوّقة من بطولة أحمد مالك وكامل الباشا، تدور حول علاقة متوترة بين أب وابنه في ليلة مصيرية تكشف أسراراً دفينة. يُعد هذا الفيلم إضافة جديدة لمسيرة صيام، الذي سبق أن عُرضت أعماله في مهرجانات عالمية مثل مهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية (IDFA).

شارك "كولونيا" في برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021".

المستعمرة | محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية

أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد رشاد، مستوحى من أحداث واقعية. يتناول الفيلم قصة شقيقين يواجهان تساؤلات عميقة حول ظروف وفاة والدهما في حادث عمل. عُرض الفيلم لأول مرة عالمياً ضمن مسابقة "وجهات نظر" في مهرجان برلين السينمائي.

حصل على دعم "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024".

- مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

50 متر | يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية

رحلة شخصية حميمية تسردها المخرجة يمنى خطاب، عبر علاقتها بوالدها، في محاولة للمصالحة واكتشاف الذات. سبق ليمنى أن شاركت في مهرجان الجونة بفيلمها القصير "ربيع يوم عادي" عام 2023.

عُرض الفيلم لأول مرة ضمن قسم NEXT:WAVE في مهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية، وشارك أيضاً في "سيني جونة - مرحلة التطوير 2021".

الحياة بعد سهام | نمير عبد المسيح | مصر، فرنسا

يحاول المخرج نمير عبد المسيح، من خلال هذا الفيلم، مواجهة عثرته الإبداعية وألمه على رحيل والدته، عبر استكشاف ذاكرة عائلته بالكاميرا. يُعد الفيلم العمل الطويل الثاني له بعد "العذراء والأقباط وأنا" (2011).

شارك ضمن برنامج ACID في مهرجان كان السينمائي، وكان من ضمن مشاريع "سيني جونة - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024".

الاختيار الرسمي خارج المسابقة:

ولنا في الخيال... حب؟ | سارة رزيق | مصر

العرض العالمي الأول لأول فيلم روائي طويل للمخرجة سارة رزيق. يستكشف الفيلم موضوعات الحب والفقد من خلال قصة تجمع بين طالبة جامعية وأستاذ يعيش تجربة حزينة.

يفتخر المهرجان بعرض الفيلم في إطار دعمه المستمر للمواهب النسائية الصاعدة في السينما المصرية.

مع إضافة فيلم الافتتاح "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر، تتجلى ملامح التنوع والتجديد التي تحرص إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تقديمها عاماً بعد عام، بما يعكس نبض السينما المصرية الحديثة وتطوراتها المستمرة.