إيلاف من الرياض: أعلن برنامج "الرياض آرت"، التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن تفاصيل النسخة الخامسة من "احتفال نور الرياض 2025"، بما في ذلك المواقع المشاركة وأسماء القيمين الفنيين، وذلك خلال مشاركته في معرض "ذا أرموري شو" بمدينة نيويورك، أحد أبرز المنصات الفنية العالمية.

وشهد الحدث حضور نخبة من الفنانين، القيمين الفنيين، والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعكس البُعد العالمي المتنامي للاحتفال، ودوره في تعزيز مكانة مدينة الرياض في المشهد الثقافي الدولي، إلى جانب إسهامه في بناء جسور من التواصل والإبداع عبر الفن.

قيّمون فنيون عالميون وسعوديون في نسخة 2025

وكشف "نور الرياض" عن قائمة القيمين الفنيين للنسخة الخامسة من الاحتفال، والتي تضم شخصيات بارزة على الساحة الفنية العالمية والإقليمية، هم:

مامي كاتا أوكا: القيّمة الفنية الرئيسية ومديرة متحف موري للفنون في طوكيو، وتُعد من أبرز الأسماء في مجال فنون الضوء على مستوى العالم.

لي تشينهوا: فنانة وقيّمة فنية متخصصة في الفنون الرقمية والوسائط الجديدة، ومؤسسة مختبر بكين للفنون.

سارة المطلق: القيّمة الفنية السعودية التي برزت في مشاركات دولية لافتة، من بينها "بينالي البندقية للعمارة 2025"، وأسهمت في مشروعات تجمع بين الهوية المحلية والرؤية العالمية.

ويعكس هذا التشكيل الفني حضور الكفاءات السعودية في صياغة الرؤية الفنية للاحتفال، ويؤكد ثقة "الرياض آرت" بالمواهب الوطنية، ودور المرأة السعودية المتنامي في قيادة المشهد الثقافي والإبداعي.

احتفال ضوئي في 6 مواقع رئيسة

من جهته، أوضح المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، نائب الرئيس لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والمدير التنفيذي لبرنامج "الرياض آرت"، أن "احتفال نور الرياض 2025" سيُقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025، ولمدة 17 يوماً، تحت شعار "في لمح البصر".

وسيتوزع الاحتفال على ستة مواقع رئيسة في العاصمة، هي:

- منطقة قصر الحكم

- مركز الملك عبدالعزيز التاريخي

- محطة STC

- محطة المركز المالي

- مبنى صندوق الاستثمارات العامة

- حي جاكس

وأشار الهزاني إلى أن اختيار هذه المواقع يجسّد التكامل بين ماضي الرياض العريق وحاضرها المتجدد، ويربط بصرياً بين مراكزها التاريخية ومعالمها الحديثة، وفي مقدمتها مشروع قطار الرياض، لتحويل المدينة إلى لوحة ضوئية نابضة بالإبداع، تواكب رؤيتها كعاصمة عالمية.