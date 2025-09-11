إيلاف من الرياض: أعلنت الجهات المنظمة لفعاليات "لحظات العُلا" عن موعد إقامة مهرجان "أزمث 2025"، أحد أبرز الأحداث الموسيقية والفنية في المملكة العربية السعودية، وذلك يومي الخميس 25 والجمعة 26 أيلول (سبتمبر) 2025.

المهرجان الذي يُنظم في منطقة قاع الحاج بالعُلا، ينطلق عند الساعة 7:00 مساءً ويستمر حتى 7:00 صباحًا، مع منع الدخول بعد الساعة 2:00 صباحًا. ويُشترط أن يكون الحضور من الفئة العمرية البالغة (فوق 18 عامًا).

فعاليات موسيقية وفنية متنوعة

يتضمن الحدث عروضًا موسيقية يقدمها فنانون من مشاهد موسيقى العالم المعاصرة، موزعون على مسرحين رئيسيين هما: "المسرح الرئيسي" و"مسرح هايف". وتشمل قائمة المشاركين كلًا من:

على المسرح الرئيسي: آش، كريستيان لوفلر، لندن غرامر، كيفن دي فريز، ميستيزا، شكون، زين وآخرين.

على مسرح هايف: أكلاديوس، بيدوين برغر، نيستا، فاينيل مود، تالا مرتضى، زينا وغيرهم.

كما يشمل المهرجان أنشطة فنية وتفاعلية، من بينها معارض تركيبية، عروض متنقلة، متاجر مؤقتة، ومساحات مخصصة للمأكولات المحلية والعالمية.

الموقع وخيارات الإقامة

يقام المهرجان ضمن تضاريس العُلا الطبيعية، التي تجمع بين الجبال الرملية والتكوينات الصخرية. وتتوفر للزوار خيارات متعددة للإقامة، تشمل:

المنتجعات: بانيان تري العُلا، تشيدي حجر، هابيتاس .

الفنادق الاقتصادية: كلاود 7 .

التخييم الفاخر: مخيم مسارات العُلا .

خيارات حجز عبر الإنترنت مثل Airbnb.

وتوصي الجهات المنظمة بالحجز المبكر، نظرًا للطلب المرتفع المتوقع خلال فترة إقامة الفعالية، ولمعرفة تفاصيل التذاكر وخيارات الإقامة.

يمكن زيارة الموقع الرسمي (هنا).