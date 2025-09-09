إيلاف من القاهرة: لم يتوقع الفنان السوري سلوم حداد، الملقب بـ "فارس الدراما العربية" انطلاقاً من براعته في الدراما التاريخية أن يواجه ردة الفعل المصرية الغاضبة بشدة، بعد أن صرح بأن نطق الفنانين في مصر للغة العربية ليس دقيقاً.

فقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في الساعات الأخيرة مقطع فيديو للفنان السوري سلوم حداد وهو يسخر من نطق الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى.

ويظهر حداد وهو يخاطب الجمهور في إحدى الندوات، مشيرا إلى أن "قلة من الأشقاء في مصر من الممثلين هم من يستطيعون نطق الفصحى بشكل سليم ومنهم الراحلان عبد الله غيث ونور الشريف".

وأضاف أن "بقية الممثلين في مصر لديهم مشكلة حقيقية مع تعطيش حرف الجيم، مقلدا بطريقة ساخرة نطقهم لعبارة: (وماذا جئت تفعل في هذا الوقت؟)"، وسط ضحكات الحضور. وعقّب سلوم قائلا : "يا أخي لا يستقيم هذا ".

ويُعرف عن سلوم حداد الآراء الصريحة التي لا تعرف المجاملة ومنها تأكيده أن "المسلسلات التركية سيئة فنيا"، معتبرا في الوقت ذاته أن "المسلسلات العربية المشتركة بين لبنان ومصر وسوريا دون المستوى". كما سبق وشدد على أن "الدراما أصبحت تعتمد على الفنان الوسيم وأهملت الموهبة"، لافتا إلى أن "العمل المسرحي للفنانين السوريين هو ما يجعلهم أكثر نجاحًا".

تعليق نقيب الفنانين السوريين

علّق نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، على ما بات يُعرف إعلاميا بـ " أزمة التصريحات المسيئة" للفنان السوري سلوم حداد والتي سخر فيها من طريقة نطق الفنانين المصريين للغة العربية الفصحى.

وقال مازن الناطور في تصريحات إعلامية إنه " ليس في موقع الدفاع عن سلوم حداد ولا التبرير له، ولكن يمكن أن يكون هذا هو رأيه واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية".

مشيرا إلى أنه "لا يجوز لشخص بحد ذاته أن يقيّم التجربة المصرية الفنية برمتها والتي تربينا عليها ولا تزال تبهرنا".

وأضاف :"مصر أم الدنيا لأنها ولّادة، وتدهشنا دائما بأجيال من الفنانين الموهوبين الذيت يهتمون برسالتهم وبقيمة الفن، ولا يمكن أن تسيء أي حركة (هزار) للفن المصري، كل التقدير لمصر والفن المصري".

سلاف فواخرجي ترد على سلوم حداد

وكانت الفنانة السورية سلاف فواخرجي دخلت على خط الأزمة، حيث وصفت تصريحات سلوم حداد بأنها "غير دقيقة" و"لا يصح قولها"، مؤكدة أن "ما صدر عنه يُعد خطأ غير مقبول في حق الفنانين المصريين"، الذين وصفتهم بأنهم "أصحاب الريادة والتاريخ الطويل في صناعة الفن العربي".

غضب مصري عارم

وشهدت الساعات الأخيرة ردود أفعال غاضبة داخل الوسط الفني المصري، تجاه سلوم حداد، كما وجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة إليه ضمنها قول الشاعر:"يا أَيها الرَجل المعلم غيره / هلا لنفسك كان ذا التعليم".

وفيما جاء رد زكي عبر تصريح للصحافة المحلية، قال الفنان محمد علي رزق عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "يا أستاذ سلوم حضرتك مخطئ، هناك فنانون مصريون كثيرون يتحدثون لغة عربية فصحى صحيحة مليون بالمئة، ويمكنك مشاهدة آخر عمل تم تقديمه في مصر باللغة العربية وهو مسلسل رسالة الإمام".

وأضاف: "حضرتك تستطيع أن تأتي إلى مصر وتشاهد يحيى الفخراني هو وكل فريق تمثيل مسرحية الملك لير وهم يؤدون باللغة العربية الفصحى".

وتابع: "حضرتك ممكن تنورنا ونعقد جلسة نقاش فني باللغة العربية الفصحى مع الأستاذ الفنان أحمد ماهر وهو بمفرده كفاية عليك، أنصحك أن ترى مسارح الهواة وشباب الممثلين فيها وكيف يتمكنون من إجادة الفصحى، وساعتها أرجو ألا تتكلم مرة أخرى في شيء لا تعرفه".

ووجه المخرج حسني صالح رسالة حادة عبر صفحته بموقع "فيسبوك" جاء فيها: "ألفت نظرك يا أخ سلوم إلى أن جميع طلبة معهد الفنون المسرحية أفضل منك في اللغة العربية الفصحى".

وأضاف: "لو بدأت أعد لك بالاسم فلن أجد صفحات أكتب فيها أسماء ممثلين مصريين تتوه بجانبهم في اللغة العربية، لا داعي للغرور والصلف، مصر منبع الفن واللغة وكل شيء".

واستمرارا في النبرة الحادة التي غلفت معظم الردود، قال المخرج المسرحي المعروف مازن الغرباوي عبر صفحته: "سلوم حداد، لا تزايد على الفن المصري الذي تجهل عنه الكثير".

اعتذار سلوم حداد

وفي تطور جديد، أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن تلقيه اعتذارا رسميا من سلوم حداد، بشأن التصريحات التي أثارت جدلاً مؤخراً حول أداء بعض الفنانين المصريين للغة العربية الفصحى.

وأكد أشرف زكي أنه قبل الاعتذار بكل ترحيب، مشددا على عمق الروابط التاريخية والفنية التي تجمع مصر وسوريا، والتي لا يمكن أن تتأثر بأي مواقف عابرة. واختتم حديثه ببيت الشعر الشهير: "زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا.. أبشر بطول سلامةٍ يا مربعُ"، في إشارة إلى تجاوز الخلاف وفتح صفحة جديدة.

وأكد سلوم حداد أن تصريحاته لم تكن تحمل نوايا الإساءة، بل كانت حديثا فنيا بحتا أُسيء فهمه، ليبادر بتقديم الاعتذار، مؤكدا احترامه وتقديره الكبيرين للفن المصري ورواده.