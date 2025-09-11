إيلاف من دبي: أعلن الفنّان المصري محمد رمضان عزمه إحياء حفل غنائي في كانون الثاني (يناير) 2026 على مسرح "ماديسون سكوير غاردن" الشهير في نيويورك، وفق ما نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد هذا المسرح أحد أبرز قاعات العروض الفنية في الولايات المتحدة، وكان قد استضاف مؤخرًا حفلًا للمغنية العالمية ليدي غاغا بالتزامن مع فوزها بجائزة "فنان العام" خلال حفل توزيع جوائز MTV.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يوم الثلاثاء، قال رمضان:

"لو في كلمة أكبر من حبايبي كنت كتبتها.. لأن كل موقف صعب اتعرضتله، ومطبات اتحطت في طريقي عديتها بفضل ربنا ثم دعمكم، و وقفتكم في ضهري.. بقولكم ده علشان البوست اللي جَي وصلتله بسبب محبتكم و إخلاصكم".

وأضاف:

"هدفي هو وصول صوتنا، ولغتنا، وشخصيتنا مش بس لأمريكا للعالم كله.. استعدوا علشان نعرف العالم قوتنا وحجمنا".

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من مشاركة رمضان في مهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون بولاية كاليفورنيا، إلى جانب عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين، من بينهم ليدي غاغا، ترافيس سكوت، بوست مالون، و"غرين داي".

رغم ما اعتبره البعض إنجازًا مهمًا في مسيرته الفنية، لم يَخلُ ظهور رمضان في "كوتشيلا" من الانتقادات، خصوصًا بسبب إطلالته التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وقد شبّه بعض المستخدمين مظهره بـ"بدلة الرقص الشرقي"، واعتبرها آخرون "غير لائقة"، داعين إلى "محاسبته".

يُذكر أن محمد رمضان يحرص على الترويج لنفسه كأحد الفنانين العرب القادرين على الوصول إلى جماهير عالمية، من خلال مزيج من الغناء والاستعراض، والظهور في فعاليات فنية عالمية.