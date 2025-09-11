إيلاف من الرياض:

تقرير مشترك يرصد دور المنصة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي

إيلاف من الرياض: أصدرت شركة "تيك توك"، بالتعاون مع "ريدسير" للاستشارات الاستراتيجية، تقريرًا حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمنصة في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان "تأثير تيك توك". ويوثّق التقرير مساهمة المنصة في مجالات تتصل بالتنويع الاقتصادي، ودعم ريادة الأعمال، والمشاركة في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب التقرير، بلغ الأثر الاقتصادي المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة النشطة على المنصة خلال عام 2024 نحو 3.9 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، فيما أُشير إلى توفير أكثر من 25,000 وظيفة على مستوى المملكة.

أدوات المنصة ودورها في العمليات التشغيلية

أشار التقرير إلى أن أدوات "تيك توك" الرقمية، بما في ذلك الإعلانات وخدمات التفاعل المجانية، أدّت إلى زيادة في الإيرادات لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار ثلاثة مليارات ريال سعودي، وذلك عبر ما وصفه التقرير بتحسن في الظهور، وتقليل في تكاليف التسويق.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن 61% من هذه الشركات لاحظت تحسنًا في التعرف على علاماتها التجارية، فيما أطلق نحو نصفها منتجات أو خدمات جديدة استنادًا إلى تفاعل المستخدمين. كما أفادت 42% من الشركات بأن استخدام المنصة ساهم في تقليل الوقت اللازم للعمليات التسويقية.

نشاط صناع المحتوى

وثّق التقرير وجود أكثر من مليون صانع محتوى نشط في السعودية يستخدمون المنصة ضمن مجالات متنوعة. وذكر أكثر من نصفهم أن المنصة ساعدتهم في الوصول إلى جمهورهم المستهدف، بينما قالت 55% من الشركات الصغيرة والمتوسطة إنها ترى أن المنصة تشجع الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة.

كما أشارت 23% من رائدات الأعمال المشاركات في الاستطلاع إلى أن المنصة كانت مصدر تحفيز لبدء أعمالهن.

بيانات مرتبطة بسلوك المستهلك

أورد التقرير تقديرات حول تأثير المنصة على إنفاق المستهلكين في المملكة خلال عام 2024، بقيمة بلغت 110 مليارات ريال سعودي، إضافة إلى ما يُقدّر بـ 19 مليار ريال سعودي كفائض استهلاكي، وفق ما ورد في التقرير.

مؤشرات ثقافية واجتماعية

أظهرت البيانات الواردة في التقرير أن 88% من المستخدمين المحليين يعتبرون أن المنصة تُسهم في تعزيز الشعور بالهوية الوطنية، فيما ذكر 62% أنها تساعدهم على تطوير مهاراتهم. وقال 39% إنهم يستخدمون المنصة للحديث عن التراث الثقافي، و42% أشاروا إلى تعرفهم على وجهات سياحية محلية عبر المحتوى المنشور.

كما أظهر الاستطلاع الذي شمل مستخدمين دوليين، أن 30% منهم فكروا في زيارة المملكة بعد التفاعل مع محتوى سعودي، بينما ذكر 25% أن المنصة ساهمت في تكوين انطباع إيجابي عن السعودية في مجالات متعددة.

تصريح من إدارة المنصة

قال الدكتور حاتم سمان، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والسياسات العامة في "تيك توك" بالمملكة، في تعليق ورد ضمن التقرير: