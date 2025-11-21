إيلاف من الرياض: انطلقت امس (20 نوفمبر 2025) فعاليات احتفال نور الرياض 2025، الذي يُعدُّ أكبر احتفال عالمي للفنون الضوئية؛ ليستمر حتى 6 ديسمبر 2025، حيث تُعرض 60 عملاً فنيَّاً ضوئيَّاً مميَّزاً من إبداع 59 فناناً من 24 دولة، وذلك في ستة مواقع رئيسة في العاصمة الرياض، تشمل منطقة قصر الحكم، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ومحطة stc، ومحطة المركز المالي "كافد"، وبرج الفيصلية، وحي جاكس بالدرعية.

وقد أُقيم عرض خاص في محطة stc مساء (19 نوفمبر 2025)، بحضور شخصيات ثقافية وإعلامية ودبلوماسية، ونخبة من الفنانين، والقيِّمين الفنيين الدوليين، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. وتمثِّل هذه الأمسية الحدث الرئيس الذي يسبق الانطلاق الرسمي للاحتفال، حيث جرى تسليط الضوء على جوانب فنية وثقافية متنوِّعة تعكس التوجُّهات الجديدة في احتفال هذا العام.

ورحب المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في كلمته بضيوف الاحتفال نيابة عن الهيئة وبرنامج "الرياض آرت"، وأكد أنَّ "نور الرياض" أصبح حدثاً سنويَّاً ينتظره الجميع في العاصمة.

وأضاف الهزاني: "منذ انطلاقته في 2021، نجح نور الرياض في تحويل الضوء إلى لغة فنية تجمع بين الإبداع والمكان والإنسان، لتكون الرياض منصَّة فنية تنبض بالحياة والتطور"، وأشار إلى أنَّ شعار هذا العام "في لمح البصر" يعكس سرعة تطوُّر مدينة الرياض وحركتها المستمرة، وأنَّ شبكة القطار التي تربط أحياء المدينة مثال حيٌّ على الإنجاز السريع في الرياض، ويمثِّل "نور الرياض" تجسيداً لهذا التقدم، حيث يربط بين الناس والفنون، وبين الأصالة والابتكار.

وأعلن الهزاني عن إطلاق العمل الموسيقي الجديد "الرياض ميدلي"، الذي يضمُّ مجموعة من أشهر الأغاني التي تمجِّد مدينة الرياض عبر عقود، ويعرضها بروح معاصرة تواكب تطوُّرات المدينة؛ إذ يُضاف هذا العمل الموسيقي إلى تجربة "نور الرياض" الفنية المميَّزة التي تجمع بين الصوت والصورة، ليشكِّل إضافة نوعية لفعاليات هذا العام.

وتأتي أعمال احتفال نور الرياض 2025 تحت إشراف القيِّمة الفنية اليابانية مامي كاتا أوكا، والقيِّمة الفنية السعودية سارة المطلق، والقيِّم الفني الصيني لي تشينهوا؛ حيث تبرز الأعمال المعروضة التناغم بين العمارة التراثية والتطوُّرات الحديثة في الرياض.

استقطب "نور الرياض" منذ انطلاقه في 2021 أكثر من 9.6 مليون زائر، وقدَّم أكثر من 450 عملاً فنيَّاً بمشاركة 365 فناناً محليَّاً وعالميَّاً، وهو يُعدُّ أحد أبرز الاحتفالات التي تساهم في تحقيق أهداف "الرياض آرت" ضمن رؤية السعودية 2030، وتعزز مكانة الرياض، بوصفها وجهة عالمية للفن والثقافة.

وفي سياق الشراكات النوعية التي تُسهم في تعزيز التجربة الفنية على مستوى المدينة، يحظى احتفال نور الرياض 2025 بمساندة ثلاثة شركاء استراتيجيين مع برنامج الرياض آرت وهم: stc، وعبداللطيف جميل للسيارات - لكزس، وطيران الرياض، إلى جانب عدد من الشراكات الأخرى مع القطاعين الحكومي والخاص، بما ينعكس إيجابًا على اتساع نطاق وصول الاحتفال وتجربة زوّاره، ويُسهم في ترسيخ حضور الفنون والإبداع في فضاءات مدينة الرياض.