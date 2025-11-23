إيلاف من الدوحة: أعلنت لجنة الأفلام في مدينة الإعلام – قطر، بالتعاون مع شركة EON Productions، عن انطلاق التحضيرات لإنتاج نسخة سينمائية جديدة من مسرحية "عُطيل" الشهيرة لويليام شكسبير، على أن يبدأ التصوير في العاصمة القطرية الدوحة خلال خريف عام 2026.

الفيلم المستوحى من العرض المسرحي الذي قُدّم سابقًا على خشبة New York Theatre Workshop بإخراج سام غولد، سيشهد عودة الممثل البريطاني ديفيد أويلو لتجسيد شخصية "عُطيل" وقيادة العمل إخراجيًا، في مشروع سينمائي يحمل بعدًا معاصرًا بصريًا وسرديًا. إلى جانب أويلو، تشارك رايتشل بروسنان في دور "ديدمونة"، فيما تجسد سينثيا إريفو دور "إميليا".

المنتجة الأمريكية-البريطانية باربرا بروكولي، إحدى الأسماء البارزة في صناعة السينما، عبّرت عن حماسها قائلة:

"منذ تقديم عرض عُطيل عام 2016 في نيويورك، ونحن نطمح لتحويله إلى عمل سينمائي. يسعدنا أن يخرج ديفيد أويلو الفيلم ويعود لتجسيد الدور، وأن تنضم كل من رايتشل بروسناهان وسينثيا إريفو لطاقم الفيلم".

من جهته، أشار ديفيد أويلو إلى طبيعة التحدي الفني في هذا المشروع، موضحًا:

"نطمح لتقديم نسخة سينمائية جريئة ومعاصرة من عُطيل، ونحتاج إلى ممثلين يمتلكون شجاعة فنية حقيقية لتحقيق هذه الرؤية. سينثيا ليست فقط موهبة استثنائية، بل صديقة مقرّبة أحب التعاون معها دائمًا، ورايتشل كانت شريكتي المثالية في العرض المسرحي الأصلي، ولا تزال من الركائز الملهمة التي نبني عليها مقاربتنا الجديدة لهذا العمل الأسطوري".

المعالجة السينمائية الجديدة تنقل قصة "عُطيل" إلى سياق حديث داخل صحراء مضطربة في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة لإعادة إحياء المأساة الشكسبيرية في بيئة سياسية وإنسانية مختلفة، ما يمنح النص الكلاسيكي قراءة جديدة تتناسب مع تعقيدات الزمن الراهن.

وسيُنفّذ الفيلم من خلال برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)، وهو مبادرة حديثة تهدف إلى استقطاب الإنتاجات العالمية ودعم البنية التحتية للصناعة السينمائية في قطر. وسيُنتج العمل بالتعاون بين كل من باربرا بروكولي ونيكي بنثام عن EON Productions، وديفيد أويلو عن Yoruba Saxon.

وقد أعلنت الجهات المنتجة أن تفاصيل إضافية حول مواقع التصوير وأعضاء الفريق الفني ستُكشف لاحقًا.