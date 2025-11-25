إيلاف من القاهرة: بعد جدل كبير، وانتظار طويل، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الأحد، برفض الدعاوى القضائية المقدمة من المحامي مرتضى منصور، والتي طالبت بمنع عرض فيلم "الملحد" في دور العرض السينمائي.

وكان الفيلم قد أحدث جدلاً في الشارع المصري تفاعلاً مع كلمة "الملحد" قبل عرضه، مما يعني أن غالبية الاعتراضات لم تكن على يقين بما يتضمنه الفيلم، أو القصة التي كتبها إبراهيم عيسى.

وأوضحت المحكمة أن الفيلم حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم 121 لعام 2023، مؤكدة بذلك صدور قرار إداري إيجابي يسمح بعرض الفيلم، ما ينفي وجود أي مبرر قانوني لوقف عرضه.

(إبراهيم عيسى)

كما قضت المحكمة بعدم قبول إحدى الدعاوى لانتفاء القرار الإداري، بعد أن قدمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة مستندات رسمية تثبت صحة الترخيص.

ويعني قرار المحكمة إلغاء أي محاولات لوقف عرض الفيلم، ما يتيح طرحه قريباً في دور العرض المصرية.

من جانبه، علق الكاتب والسيناريست إبراهيم عيسى، مؤلف الفيلم، على الحُكم عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "قضاء مصر العظيم يحكم حكماً ساطعاً ناصعاً بعرض فيلم (الملحد) ويرفض كل دعاوى منع عرض الفيلم.. الكلمة الآن في يد أجهزة الدولة التنفيذية.. قضاء مصر أعلن قضاءه لا تجعلوا الفيلم ينتظر قدره".

(مرتضى منصور)