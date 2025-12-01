لم يلبث فريق عمل الفيلم المصري "الست" أن عرضوا الإعلان الترويجي للفيلم الذي يجسّد حياة "كوكب الشرق"، أم كلثوم، التي تقوم بدور شخصيتها الفنانة المصرية منى زكي، حتى ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بآراء مختلفة.

يقدّم الفيلم رؤية سينمائية لحياة "كوكب الشرق" من خلال معالجة كتبها أحمد مراد وإخرج مروان حامد، بينما يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم السينما المصرية، من بينهم أحمد خالد صالح، وسيد رجب، وعمرو سعد، وأحمد داود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف مثل كريم عبد العزيز وأحمد حلمي ونيللي كريم.

وعلى الرغم أن الفيلم سيُعرض رسمياً بدور العرض في 10 ديسمبر/كانون الأول القادم، بدأ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التعليق على الشبه بين الفنانة منى زكي وأم كلثوم.

عندي تحفظ من وقت اعلان عن فيلم #الست على اختيار #منى_زكي للدور من باب محبة لها فقط وليس تشكيك في قدرتها التمثيلية ، بس مشاهدتي للاعلان و الي ذكرني باعلان فيلم #حليم لو تفتكروه جاني شعور بعد التفاؤل ، حقبات زمنية متعددة في حياة أم كلثوم و ميك اب بصراحة اقل من عادي

بطريقة أو…



بطريقة أو… pic.twitter.com/wnkEq7b9EY — omar 🎬 (@omarmohammed40) November 27, 2025

إذ قالت أماني عماد "رغم حبي الشديد جداً لمنى زكي وموهبتها وشغفها واجتهادها، إلا إن ظهورها في البرومو لم يكن موفقاً نهائياً.. لا ميك أب (مكياج) ولا هيئة ولا صوت قدروا يقربوها من أم كلثوم بأي شكل".

الإعلان التشويقي لفيلم #الست فاجأني بصدمة إيجابية. ورغم تحفّظي السابق بدافع محبتي لـ #منى_زكي وخوفي من مخاطرة السير الذاتية، إلّا أنّ ما شاهدته ينبئ بعمل عالمي على خط داليدا وإديث بياف، بصناعة دقيقة يوقّعها مروان حامد.

منى زكي، إن نجح الفيلم، ستتكرّس كـ كوكب في التمثيل كما للغناء…

منى زكي، إن نجح الفيلم، ستتكرّس كـ كوكب في التمثيل كما للغناء… pic.twitter.com/8NCF0YWLtE — علي الدوخي (@alidoukhei) November 27, 2025

غير أن الصحفي المصري وائل السمري أعرب عن إعجابه بالإعلان الترويجي للفيلم وعلق على الشبه بين الفنانة المصرية منى زكي وأم كلثوم، قائلاً: "لا اعتقد أن موضوع الشبه الذي يتحدث عنه الناس ذو أهمية كبيرة لأن شخصية أم كلثوم يجب أن تجسدها فنانة كبيرة وإلا ستبقى الخيارات محدودة"، داعياً إلى احترام صناع الفيلم، الذي وصفه بأنه عمل فني "يجسد سيرة أعظم فنانة في تاريخنا المعاصر".

مش متخيلة أي فنانة تانية تعمل دور الفنانة الراحلة أم كلثوم غير صابرين أداء صابرين في مسلسل أم كلثوم كان حالة متفردة صعب أن تتكرر بالضبط زي أداء النجم الراحل أحمد زكي في فيلم أيام السادات وفيلم ناصر 56، وأداء النجم العالمي أنتوني كوين لشخصية عمر المختار في فيلم الرسالة#فيلم_الست

الجدل لم يقف عند هذا الحد، بل ذهب البعض إلى مقارنة الإعلان الترويجي للفيلم بمسلسل "أم كلثوم" الذي بُث عام 1999 وجسدت شخصيتها وقتها الفنانة المصرية صابرين، إذ رأى البعض الفنانة صابرين كانت تشبه أم كلثوم إلى حد كبير، على عكس الفنانة المصرية منى زكي، وفق قولهم.

AFP via Getty Images أم كلثوم تُحي حفلاً غنائياً في 31 يناير/كانون الثاني عام 1967 على مسرح الأولمبيا في باريس، لصالح المجهود الحربي.

وقد علّق إيهاب أحمد توفيق، قائلاً: "مسلسل أم كلثوم عدى عليه ربع قرن .. اكتر من 25 سنة متخيلين. فطبيعي الناس هتنتقد الشكل الي طالعه بيه منى ذكي .. عشان مع كل الإمكانيات والتطور اللي حصل في الربع قرن الي عدوا كان الأسهل يحاولوا يوصلوا لدرجه شبه معقوله بالمكياج عشان اللي يتفرج يحس انه آه هي بقت قريبه شكلاً من أم كلثوم".

بدورها، قالت الفنانة صابرين لوسائل إعلام مصرية، إنه حين تم ترشيحها لأداء شخصية أم كلثوم في المسلسل الذي عرض عام 1999، تعرضت حينها لانتقادات كبيرة، وأضافت أنها تثق في أداء الفنانة المصرية منى زكي لشخصية أم كلثوم.

الفنانة الوحيدة التي اجادت تجسيد شخصية ام كلثوم سواء بالشكل والصوت والتعبير هي صابرين وبس لافردوس ولا منى للاسف

وعن اختيار الفنانة منى زكى لتجسيد الشخصية، علّق كاتب الفيلم أحمد مراد في حديث مع وسائل إعلام مصرية، قائلاً إن الدور يحتاج إلى ممثلة قادرة، ولا يعتمد على الشكل فقط و"يجب أن يظل الممثل بشخصيته ولا يتغيّر"، وأضاف أنه كان من الممكن أن يتسعين بـ"كومبارس" (شخصيات ثانوية) يرتدي قناعاً يشبه شكل أم كلثوم، لكنه قال أن اختياره للفنانة المصرية كان بسبب امتلاكها "قدرات نمثيلية كنا نحتاجها".

وأوضح أن ما كان يحتاجه هو شخص يتقن أداء مشاعر أم كلثوم.

"ليس أول عمل"

وفيلم "الست" ليس أول محاولة درامية لتجسيد سيرة أم كلثوم، إذ سبقته أعمال عديدة أصبحت جزءًا من الذاكرة الفنية في مصر والعالم العربي.

ويُعد مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، من إخراج إنعام محمد علي وبطولة صابرين، العمل الأبرز في هذا السياق، بعدما قدّم معالجة تفصيلية لمسيرة "كوكب الشرق" وحظي بانتشار واسع ما زال أثره حاضرًا لدى الجمهور.

كما تناولت السينما المصرية بعض جوانب حياة أم كلثوم من دون تقديم سيرة مكتملة، مثل فيلم "فاطمة" (1947) الذي شاركت فيه بنفسها، وارتبط بمرحلة معينة من تطورها الفني. وظهرت سيرتها كذلك في سلسلة من الأفلام والبرامج الوثائقية التي أنتجها التلفزيون المصري وجهات ثقافية مختلفة خلال العقود الماضية. في المقابل، لم يحقق فيلم "كوكب الشرق" (1999) للممثلة فردوس عبد الحميد النجاح المنتظر، وتعرض لانتقادات واسعة.

ويأتي فيلم "الست" كمحاولة لتقديم مقاربة سينمائية مختلفة تعتمد على لغة بصرية معاصرة وتقنيات حديثة في التصوير والمكياج والتوثيق التاريخي، مبتعداً عن الأسلوب التقليدي الذي طبع الأعمال السابقة.

ولدت المطربة المصرية أم كلثوم التي لُقبت ب"سيدة الغناء العربي" و"كوكب الشرق" عام 1910، وقد أظهرت منذ طفولتها موهبة استثنائية في الغناء، ما مهّد الطريق لمسيرة فنية امتدت لعقود عندما بدأت الغناء مع والدها في الموالد وحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة في القرى والمدن في دلتا مصر، وحتى مرضها الأخير عام 1972.

وعلى مدى حوالي 30 عاماً تقريباً كانت تذيع الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة حفلاتها الشهرية التي كانت تقام في ليلة الخميس، حتى بلغ عدد جمهورها الإذاعي الملايين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وقد غنت الراحلة قصائد شعرية عدة لشعراء بارزين، من بينهم أبو فراس الحمداني وعمر الخيام.

كما غنت أم كلثوم، في أعقاب هزيمة حرب عام 1967، على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس لصالح المجهود الحربي.

وفي عند وفاتها عام 1975 حضر كثيرون جنازتها، وأقامت لها الدولة المصرية حينها جنازة عسكرية.