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إيلاف: البيض المسلوق بالسبانخ وجبة خفيفة ولذيذة.

المقادير:

1 بيضة

رشة من الخل

حفنة من الفطر المختلط

زيت للقلي

2 حفنة من السبانخ الطازجة

1 بصل أحمر مقطع شرائح

1 ملعقة كبيرة صلصة محار

الملح والفلفل حسب الذوق

طريقة العمل:

ضعي قدر مع الماء على النار حتى يصل لدرجة الغليان ويُضاف القليل من الخل.

قلبي ملعقة خشبية في الماء ليخلق ما يشبه الحفرة وصبيي البيضة برفق.

اطوي البيضة برفق إذا انفتحت، أو اتركيها لتنضج لمدة 2-3 دقائق.

ترفع من الماء وتقليم الحواف إذا لزم الأمر.

يُقطّع الفطر إلى شرائح ويُقلى مع البصل في القليل من الزيت حتى يبدأ في التلون.

تضاف السبانخ وتحرك حتى تذبل.

تضاف صلصة المحار والملح والفلفل.

قدميها مع البيضة المغلية واستمتعي بها مع بعض الخبز المقرمش.