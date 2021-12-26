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إيلاف: طبق الدجاج المقلي هذا يستخدم معكرونة مصنوعة على طريقة شنغهاي. وهي عبارة عن معكرونة سميكة يتم تعبئتها في أكياس بلاستيكية وتباع طازجة في الأسواق الآسيوية / الصينية.

المكونات:

8 أونصات صدر دجاج.



للتتبيلة:

2 ملاعق صغيرة صلصة الصويا الداكنة

2 ملاعق صغيرة نبيذ أرز صيني أو شيري مجفف

1/2 ملعقة صغيرة ملح كوشير

فلفل أسود أو أبيض مطحون حديثًا حسب الرغبة

رشة من نشا الذرة

لتحضير القلي السريع:

1/2 رطل نودلز طازجة على طريقة شنغهاي

1 1/2 ملعقة صغيرة زيت سمسم أو حسب الحاجة

6 ملاعق كبيرة زيت مقسمة

1 فص ثوم كبير مفروم

1 كوب ملفوف مبشور

صلصة الصويا أو الملح أو السكر اختياري للتوابل

1 ملعقة كبيرة صلصة الهويسين ممزوجة مع 1 1/2 ملعقة كبيرة ماء

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى قطع 1 إنش

طريقة العمل:

-يقطع الدجاج النيء إلى مكعبات بحجم بوصة أو مكعبات أو شرائح رفيعة أو شرائح.

-في وعاء كبير ، تخلط صلصة الصويا الداكنة مع نبيذ الأرز والملح والفلفل ونشا الذرة.

- تضاف قطع الدجاج مع تقليبها لتغلفها الصلصة جيدًا وتترك لتنقع في درجة حرارة الغرفة لمدة 20 دقيقة مع التقليب بين الحين والآخر أثناء تحضير باقي المكونات المقلية.

- تُطهى المعكرونة (شانغهاي نودلز) في قدر كبير من الماء المغلي مع التحريك المتكرر لفصلها حتى تنضج. ثم تصفى جيدًا، وتشطف بالماء البارد لتبرد ، وتقلب بزيت السمسم، وتترك جانباً.

- في مقلاة ، تسخن 2و 1/2 ملعقة طعام زيت على نار متوسطة إلى عالية. عندما يومض الزيت ، يضاف الثوم. يقلب المزيج حتى تفوح رائحته ، حوالي 30 ثانية.

- تضاف قطع الدجاج، تقلى حتى تصبح بيضاء وتنضج تقريبًا، حوالي 5 دقائق. ينقل الدجاج والثوم إلى طبق.

- تسخن 2 ملاعق كبيرة زيت في المقلاة. عندما يومض الزيت ، يضاف الكرنب. يُقلب المزيج حتى يذبل، لمدة دقيقتين تقريبًا.

- يتبل الكرنب بقليل من صلصة الصويا والسكر أثناء القلي السريع، حسب الرغبة. وينقل الى الطبق مع الدجاج والثوم.

- تسخن 1و 1/2 ملعقة طعام زيت في المقلاة. عندما يومض الزيت، تضاف المعكرونة.

- تقلب بسرعة حتى يتم تغليف المعكرونة بالزيت مع التأكد من عدم التصاقها بالمقلاة.

- يضاف خليط الماء وصلصة الهويسين مع التقليب لتغطي المعكرونة.

- تضبط التوابل بالملح أو صلصة الصويا حسب الرغبة.

- تمزج النودلز مع الدجاج المطبوخ والملفوف ويُقلب المزيج جيداً.

- ترفع الطبخة عن النار وتقلب مع البصل الأخضر وتقدم ساخنة.