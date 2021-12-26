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إيلاف: طبق الدجاج المقلي هذا يستخدم معكرونة مصنوعة على طريقة شنغهاي. وهي عبارة عن معكرونة سميكة يتم تعبئتها في أكياس بلاستيكية وتباع طازجة في الأسواق الآسيوية / الصينية.
المكونات:
8 أونصات صدر دجاج.
للتتبيلة:
2 ملاعق صغيرة صلصة الصويا الداكنة
2 ملاعق صغيرة نبيذ أرز صيني أو شيري مجفف
1/2 ملعقة صغيرة ملح كوشير
فلفل أسود أو أبيض مطحون حديثًا حسب الرغبة
رشة من نشا الذرة
لتحضير القلي السريع:
1/2 رطل نودلز طازجة على طريقة شنغهاي
1 1/2 ملعقة صغيرة زيت سمسم أو حسب الحاجة
6 ملاعق كبيرة زيت مقسمة
1 فص ثوم كبير مفروم
1 كوب ملفوف مبشور
صلصة الصويا أو الملح أو السكر اختياري للتوابل
1 ملعقة كبيرة صلصة الهويسين ممزوجة مع 1 1/2 ملعقة كبيرة ماء
1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى قطع 1 إنش
طريقة العمل:
-يقطع الدجاج النيء إلى مكعبات بحجم بوصة أو مكعبات أو شرائح رفيعة أو شرائح.
-في وعاء كبير ، تخلط صلصة الصويا الداكنة مع نبيذ الأرز والملح والفلفل ونشا الذرة.
- تضاف قطع الدجاج مع تقليبها لتغلفها الصلصة جيدًا وتترك لتنقع في درجة حرارة الغرفة لمدة 20 دقيقة مع التقليب بين الحين والآخر أثناء تحضير باقي المكونات المقلية.
- تُطهى المعكرونة (شانغهاي نودلز) في قدر كبير من الماء المغلي مع التحريك المتكرر لفصلها حتى تنضج. ثم تصفى جيدًا، وتشطف بالماء البارد لتبرد ، وتقلب بزيت السمسم، وتترك جانباً.
- في مقلاة ، تسخن 2و 1/2 ملعقة طعام زيت على نار متوسطة إلى عالية. عندما يومض الزيت ، يضاف الثوم. يقلب المزيج حتى تفوح رائحته ، حوالي 30 ثانية.
- تضاف قطع الدجاج، تقلى حتى تصبح بيضاء وتنضج تقريبًا، حوالي 5 دقائق. ينقل الدجاج والثوم إلى طبق.
- تسخن 2 ملاعق كبيرة زيت في المقلاة. عندما يومض الزيت ، يضاف الكرنب. يُقلب المزيج حتى يذبل، لمدة دقيقتين تقريبًا.
- يتبل الكرنب بقليل من صلصة الصويا والسكر أثناء القلي السريع، حسب الرغبة. وينقل الى الطبق مع الدجاج والثوم.
- تسخن 1و 1/2 ملعقة طعام زيت في المقلاة. عندما يومض الزيت، تضاف المعكرونة.
- تقلب بسرعة حتى يتم تغليف المعكرونة بالزيت مع التأكد من عدم التصاقها بالمقلاة.
- يضاف خليط الماء وصلصة الهويسين مع التقليب لتغطي المعكرونة.
- تضبط التوابل بالملح أو صلصة الصويا حسب الرغبة.
- تمزج النودلز مع الدجاج المطبوخ والملفوف ويُقلب المزيج جيداً.
- ترفع الطبخة عن النار وتقلب مع البصل الأخضر وتقدم ساخنة.
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