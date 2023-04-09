قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



بعد صوم اليوم الثامن عشر من الشهر الفضيل، لا بد من إفطار شهي. اليوم، إفطارنا غربي بامتياز. الطبق الرئيسي هو طبق نيوكي الشمندر مع البروكولي وشرائح ستيك العجل. وهذا طبق إيطالي، صار معروفًا في المنطقة العربية. بجانبه، حساء الجزر والزنجبيل. أما الحلوى، فتورتة الفراولة بالكريم الباتيسيير الشهية.



نيوكي الشمندر مع شرائح الستيك

المكونات والمقادير

كيلوغرام من شرائح فيليه العجل الطرية

كوب من البروكلي الطازج

4 ملاعق طعام من الزيت النباتي

ملعقة طعام من الزبدة

فلفل أسود

ملح بحسب الرغبة

حبتان من البطاطا المسلوقة

4 حبات من الشمندر السكري المسلوق

دقيق بحسب الحاجة لعجن النيوكي

نصف كوب من جبنة الموزاريلا المقطعة مكعبات صغيرة

كوبان من الكريما الطازجة

بصلة صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

ملعقتا طعام من الشمندر المسلوق ومهروس

ملعقة طعام من الزبدة

طريقة التحضير

نسلق حبات البطاطا ونهرسها ساخنة، ونسلق حبات الشمندر ونهرسها ساخنة بخفاقة كهربائية

نضع البطاطا والشمندر المهروس في الثلاجة

في وعاء عميق، نمزج الشمندر المهروس (بعد أن نحتفظ بملعقتي طعام منه للصلصة) والبطاطا المهروسة

نضيف الدقيق بالتدريج ونعجن باليد مع اضافة الملح بحسب الرغبة

نستمر في العجن وإضافة الدقيق حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة

نبدأ بتشكيلها كريات صغيرة على أن نحشو كل حبة بقطعة صغيرة من جبنة الموزاريلا

نضع حبات النيوكي على صينية مغطاة بالدقيق كي لا تتلاصق إلى أن نبدأ سلقها

في قدر على النار نضع كمية وفيرة من الماء وملعقة طعام من الملح وملعقة طعام من الزيت النباتي

عندما يغلي الماء نسلق فيه حبات النيوكي حتى تنضج (عندما تطفو على سطح الماء)

نضعها على صينية مدهونة بالقليل من الزيت

بعد أن تغلي الماء دقيقتين، نضع حبات البروكولي ونرفعها سريعًا ونضعها جانبًا

في قدر على النار ، نضع ملعقة من الزبدة ونقلي بها البصل المفروم حتى يذبل ثم نضيف الشمندر المهروس

نقلب جيدا ثم نضيف الكريما الطازجة ونبشر مقدار ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب ونضيف الملح بحسب الرغبة

نضيف حبات النيوكي في هذه الصلصة ونرفعها عن النار فور غليانها

في مقلاة غير لاصقة، نسخن الزيت والزبدة ونقلي قطع الستيك بعد ان نملحها ونرشها بالفلفل الأسود

نقليها من الجهتين حتى تنضج

في وعاء التقديم، نضع شرحات الستيك وبعض من حبات النيوكي والبروكولي ونزين الطبق بالبقدونس





حساء الجزر والزنجبيل

المكونات والمقادير

2 كيلوغرام من الجزر

بصلتان كبيرتان

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

فصان من الثوم

ليتر من مرق الدجاج

ربع كوب من الحليب السائل أو الكريما الطازجة

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

ملعقتان من اللوز المقشور

ملح بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الفلفل أسود

بقدونس مفروم للزينة

طريقة التحضير

نقشر الجزر والبصل ونقطعهما قطعاً كبيرة

في قدر على النار، نذوب الزبدة ونضيف الجزر والبصل والثوم والزنجبيل

نقلب الخليط جيدًا 10 دقائق، ثم نضيف مرق الدجاج

نترك خليط الجزر على النار حتى يصبح الجزر طريا جدا

نرفع القدر عن النار ونخفق خليط الجزر بالخلاط الكهربائي حتى يصبح قشديا ناعما

نضيف اللوز والملح والفلفل الأسود

نعيد القدر على النار ونتركه يغلي 5 دقائق مع التحريك المستمر

نضيف الحليب أو الكريما ونتركه يغلي دقيقة قبل أن نرفعه عن النار

نزين بالبقدونس المفروم عند التقديم

تورتة الفراولة

المكونات والمقادير

كوبان من الدقيق متعدد الإستعمالات

125 غرام من الزبدة بحرارة الغرفة

نصف كوب من مسحوق السكر

صفار بيضة

رشة ملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

للكريم باتيسيير

كوب حليب

ملعقتا طعام من دقيق الذرة

بيضتان

3 ملاعق طعام من السكر

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا

ملعقة صغيرة من بشر الليمون

نصف كيلوغرام من الفراولة

طريقة التحضير