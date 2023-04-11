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في اليوم العشرين، نختم الثلث الثاني من الشهر الكريم. المائدة خاصة، نجمها طبق سمك السلمون المشوي مع النودلز، وطبق سلطة الخس الأميركي والكرانبيري، وحلى اللؤلؤة.

سمك السلمون المشوي مع النودلز

المكونات والمقادير

كيلوغرام من سمك السلمون مقطع شرائح

ملعقتين من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الزبدة

فصين من الثوم

فلفل أسود

علبة من المعكرونة‎

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس‎

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا‎

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور‎

ملعقتان من صلصة المحار

ملعقتان من زيت الزيتون

بروكولي طازج مسلوق دقيقتين

رشة من رقاقات الفلفل الأحمر الحريف

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

في قدر على النار، نضع كمية كافية من الماء لسلق المعكرونة مع إضافة الملح والقليل من الزيت النباتي

عندما تغلي الماء نضع المعكرونة لتنضج فنصفبها ونتركها جانبًا

في مقلاة واسعة غير لاصقة وعلى نار متوسطة، نسخن ملعقتين من زيت الزيتون وحبات الثوم ليتنكّه الزيت ونضع شرائح السلمون على المقلاة من ناحية الجلد

عندما تظهر على سطحها بعض قطرات الماء نستطيع أن نقلبها بحذر لنشويها من كل الإتجاهات حتى يتغير لونها وتصبح ناضجة

نضيف ملعقة من الزبدة لتذوب ونحرك المقلاة يمينا ويسارا حتى تصل الزبدة الى شرائح السلمون نرفعها عن النار الى طبق التقديم فورا بعد أن نرش عليها الفلفل الأسود ورقاقات الفلفل الحريف

في قدر أخرى وفي الوقت نفسه، نسخن زيت الزيتون ونضيف عليه الثوم المهروس والزنجبيل المبشور

نقلب قليلا ثم نضيف المعكرونة ونقلب جيدا قبل أن نضيف البروكولي وصلصة المحار وصلصة الصويا والملح والفلفل الأسود

عندما تختلط كل المكونات وتتغلف المعكرونة بالنكهات نرفعها عن النار ونسكبها في طبق التقديم إلى جانب السلمون

سلطة الخس الأميركي والكرانبيري

المكونات والمقادير

كوبان من خس آيسبرغ الأميركي المقطع

كوب من زهرات البروكولي

ملعقتان من ثمار الكراميبري المجففة

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

ملعقتان صغيرتان من المايونيز

عصير ليمونة

ملعقتان من زيت الزيتون

ملح بحسب الرغبة

رشة من الفلفل الأسود الطازج

جوز للزينة

طريقة التحضير

في قدر على النار، نغلي الماء مع رشة من الملح وننزل حبات البروكولي دقيقة فقط ثم نرفعها من القدر ونضغها في ماء فيه ثلج لنحتفظ باللون الأخضر الجميل

في وعاء التقديم، نضع خس آيسبرغ الأميركي ونوزع البروكولي والكرامبيري ثم الملح والفلفل الأسود

نخلط مسحوق الثوم وزيت الزيتون معصير الليمونة والمايونيز والملح والفلفل الأسود، حتى نحصل على صلصلة لزجة

نضيف الصلصة إلى الخس والبروكولي والكرامبيري ونزين بالجوز

حلى اللؤلؤة

المكونات والمقادير

كوبان من فرك الكنافة

4 أكواب من اللوز المقشر

كوبان من مسحوق السكر

كوب الى كوب ونصف من قطر الذرة

ملعقتا طعام من ماء الورد

3 ملاعق طعام من ماء الزهر

كوب من شرائح اللوز محمص

نصف كوب من مسحوق السكر للطبقة العلوية

نصف كوب لوز محمص مقطع شرائح للزينة

نصف كيلوغرام من القشدة الطازجة

زهر الليمون للزينة

طريقة التحضير