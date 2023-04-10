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في التاسع عشر من رمضان المبارك، المائدة سورية بامتياز: الكبة صاجية من حلب، والباطرش من حماه، والأرز بالحليب مع جوز الهند والزبيب من الشام، والسلطة الناعمة من كل سورية.

الكبة الصاجية الحلبية والباطرش الحموي

الكبة الصاجية

المكونات والمقادير

كيلوغرام من البرغل الأسمر الناعم

500 غرام من اللحم بلا دهن

حبتان من البصل

ملعقة صغيرة من بشر الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

ملح بحسب الرغبة

للحشوة

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم

100 غرام من الشحم

بصلتان مفرومتان مكعبات صغيرة

3 ملاعق من الزيت النباتي

مكسرات مشكلة (لوز، صنوبر، فستق حلبي) بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة من السماق

ربع كوب من دبس الرمان

رمان للزينة

طريقة التحضير

العجينة

نطحن البرغل على الماكينة 3 مرات

نضيف البصل واللحم والملح والفلفل والبهار الحلو وبشر الليمونة ثم نطحن لتتكون عجينة متماسكة

نضيف القليل من الماء الباردة عند الحاجة

الحشوة

نسخن الزيت في المقلاة، ونقلي المكسرات ونضعها جانبا

نقلي البصل حتى يذبل، نضيف اللحم ونقلب حتى ينضج ثم نضيف الشحم فوراً ثم دبس الرمان

نضيف الملح والسماق، ونقلب المكونات حتى تتجانس

الكبة

نصنع أقراص الكبة باستخدام صحن عميق تغطيه بقطعة نايلون كي لا تلتصق به الكبة

نأخذ كرة من العجين ونفردها بشكل قرص ونضعها في الصحن، نضيف الحشوة، ثم نصنع قرص آخر ونضعه فوق الحشوة ونضغط على جوانبه لإغلاقه

نقلب الصحن لنحصل على قرص الكبة، ونعيد الكرّة حتى تنتهي الكمية كلها

نضع القليل من الزيت في مقلاة لا تلتصق ونشوي الكبة حتى تنضج من الجانبين، نضعها جانبًا

الباطرش الحموي

المكونات والمقادير

حبتان من الباذنجان المشوي والمقشر

3 فصوص ثوم مهروسة

3 ملاعق من اللبن الزبادي

4 ملاعق من الطحينة

عصير ليمونتين

300 غرام من اللحم المفروم

ملعقتان من الزبدة

ملعقة من الزيت النباتي

4 حبات من الطماطم المقشرة والمبشورة

ملعقتان من معجون الطماطم

فلفل أخضر حار مقطع مكعبات صغيرة

نصف كوب من اللوز والصنوبر

ملح بحسب الرغبة

فلفل أسود بحسب الرغبة

طريقة التحضير

نفرم الباذنجان المشوي فرما ناعمًا جدًا

في وعاء، نخلط الطحينة والثوم المهروس والملح بحسب الرغبة وعصير الليمون جيدا ونضيفها فوق الباذنجان

نخلط جيدا لتمتزج المكونات ويصبح الخليط متجانسا ثم نضعه جانبا

في مقلاة على النار، نسخن الزيت والزبدة ونقلي اللوز والصنوبر حتى يصبح لونها ذهبيا فنرفعام من المقلاة

في المقلاة نفسها، نضع اللحم مع الملح وفلفل أسود ونقلب جيدا حتى ينضج

في قدر أخرى على النار، نسخن ملعقة من الزبدة ونضيف معجون الطماطم ونقلب قليلا ونضيف الفلفل الحار والطماطم المبشورة مع الملح والفلفل الأسود ونترك الصلصة تغلي 10 دقائق ثم نرفعها عن النار

في طبق التقديم، نضع خليط الباذنجان ونسوي سطحه ثم نضع طبقة من صلصة الطماطم وفوقها نوزع اللحم المفروم، وأخيرا نضيف المكسرات المقلية

في طبق التقديم، نصف اقراص الكبة الصاجية بجانب الباطرش ونزين بالرمان

سلطة موسمية سورية

المكونات والمقادير

حبتان من الطماطم مقطعتان مكعبات صغيرة

حبتان من الخيار مقطعتان مكعبات صغيرة

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة

ليمونة مقطعة مكعبات صغيرة

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون

4 ملاعق من زيت الزيتون

رمان للزينة

طريقة التحضير

في وعاء، نخلط كل مكونات الخضار، ثم نوزعها في طبق التقديم بعد أن نصب عليه االصلصة المكونة من من عصير الليمون والزيت ونزينها بحبات الرمان



الأرز بالحليب الشامي مع جوز الهند والزبيب

المكونات والمقادير

ليتر من الحليب

نصف كوب من الأرز المصري

ثلاثة أرباع الكوب من السكر

ملعقتان من ماء الزهر

ملعقة صغيرة من ماء الورد

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق المستكة

نصف كوب من الماء

ملعقتان من دقيق الذرة مذوبتان في ملعقتيين من الماء البارد

نصف كوب من جوز الهند المبشور

زبيب للزينة

طريقة التحضير