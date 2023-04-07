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في اليوم السابع عشر، يزين الباذنجان الملفوف بعد حشوه باللحم مع المعكرونة المائدة. إنه طبق يجمع نكهات مختلفة، يغنيها الباذنجان، وتزيدها صلصلة المعكرونة مذاقًا.

السلطة غريبة قليلًا، تجمع الشمندر وفاكهة الكومكوات، أو البرتقال الصغير جدًا والحامض قليلًا. أما التحلية، فأكواب صغيرة من شعيرية العثملية التي ملأناها بالكريم باتيسيير، لتكون تورتة العثملية.

الباذنجان الملفوف باللحم مع المعكرونة

المكونات والمقادير

علبة من المعكرونة

باذنجانتان مقطعتان طوليا شرائح رقيقة

زيت نباتي كاف لقلي شرائح الباذنجان

300 غرام من اللحم المفروم خشن

بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات

نصف كوب من الطماطم الكرزية

ملعقتا زبدة

فص ثوم مقطع

ملعقة طعام من معجون الطماطم

ملح بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة من السبع بهارات

لصلصة المعكرونة

4 حبات طماطم مقشرة ومعصورة

ملعقة طعام من الزبدة

3 فصوص من الثوم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقتا طعام من البقدونس المفروم

طريقة التحضير

في قدر متوسطة الحجم، نضع عصير الطماطم مع الثوم والفلفل الأسود والملح والزبدة

نترك الخليط يغلي في القدر ثلث ساعة حتى تنضج الصلصة

في مقلاة عميقة، نسخن الزيت جيدا ونقلي شرائح الباذنجان ونضعها جانبا على ورق التنشيف ليمتص الزيت الزائد

في قدر على النار ، نسخن ملعقتين من الزبدة ونضيف البصلة المقطعة والثوم ونقلب جيدا حتى تذبل

نضيف اللحم المفروم والبهارات ونقلب جيدا حتى ينضج اللحم

نضيف معجون الطماطم والملح ونترك حشوة اللحم 5 دقائق اضافية ونرفع القدر عن النار

نحشو شرائح الباذنجان بمقدار ملعقة كبيرة من حشوة اللحم ونلفها ونضعها في صينية للخبز بداخلها القليل من صلصلة الطماطم

ندخلها الى الفرن 10 دقائق قبل التقديم

نسلق المعكرونة ونصفيها ونقلبها بالقليل من الزيت ونضيف الطماطم الكرزية

في وعاء التقديم، نضع المعكرونة وعليها الصلصة والقليل من حشوة اللحم ونصف شرائح الباذنجان حولها

نزين الكل بالبقدونس المفروم



سلطة الكومكوات والشمندر

المكونات والمقادير

3 حبات من الشمندر السكري المسلوق

نصف كوب من البقدونس المفروم

نصف كوب من الرمان

بصلة متوسطة مقطعة جوانح

نصف كوب من الطماطم الكرزية مقطعة أنصاف

حبات من الكومكوات مقطعة أنصاف

ملعقة صغيرة من السماق

4 ملاعق من دبس الرمان

ملعقتان من الخل الأحمر

4 ملاعق من زيت الزيتون

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

نقطع الشمندر المسلوق مكعبات

في وعاء التقديم، نضع الشمندر والبقدونس ونقلبهما

نضيف البصل والطماطم والكومكوات نوزع الرمان فوق المكونات

في وعاء صغير، نخلط دبس الرمان والزيت والملح والسماق والخل ثم نوزع الصلصة فوق مكونات السلطة



تورتة العثملية

المكونات والمقادير

نصف كيلوغرام من شعيرية الكنافة كوب من الزبدة السائلة ملعقتا طعام من مسحوق السكر نصف ليتر من الحليب السائل صفار بيضتان ملعقة صغيرة من برش ليمونة حامضة 4 ملاعق طعام من السكر ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا ملعقتا طعام من مسحوق نشاء الذرة ملعقة طعام من الزبدة

طريقة التحضير