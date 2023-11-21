إيلاف: قطع الكوسة المخبوزة هذه بسيطة ولذيذة ومقرمشة من الخارج ورطبة وناعمة من الداخل، وهي مثالية كمقبلات أو طبق جانبي.

المقادير:

1 رطل (450 جرام) كوسة، مبشورة خشنة

1 ملعقة صغيرة ملح ناعم

1 بيضة متوسطة الحجم

1 فص ثوم صغير، مبشور

⅓ كوب (30 جرام) جبنة بارميزان، مبشورة

نصف كوب (50-60 جرام) من فتات الخبز

3 ملاعق كبيرة من البقدونس، المفروم

⅛ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة العمل:

- ابشري الكوسة باستخدام الفتحات الكبيرة للمبشرة الصندوقية أو في محضرة الطعام المزودة بقرص التقطيع.

- تنقل الكوسة إلى وعاء، ونضيف الملح، ونقلبها حتى تمتزج، ونتركها لمدة 10 دقائق.

- يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت/200 درجة مئوية. تبطن صينية الخبز بورق البرشمان أو تدهن بخفة بزيت الزيتون. وتوضع جانبا.

- يعصر معظم السائل من الكوسة باليدين، ثم توضع في منشفة شاي نظيفة، ثم تلف لعصرها مجدداً للتخلص من الرطوبة.



- توضع الكوسة في وعاء كبير مع باقي المكونات، وتخلط لتندمج، ثم يشكل حوالي ملعقة كبيرة من الخليط إلى كرات صغيرة، ثم توضع في صينية الخبز.

تخبزيها لحوالي 15-18 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة. يمكن تقديمها طازجة من الفرن مع صلصتك المفضلة للتغميس!