إيلاف: قطع الكوسة المخبوزة هذه بسيطة ولذيذة ومقرمشة من الخارج ورطبة وناعمة من الداخل، وهي مثالية كمقبلات أو طبق جانبي.
المقادير:
1 رطل (450 جرام) كوسة، مبشورة خشنة
1 ملعقة صغيرة ملح ناعم
1 بيضة متوسطة الحجم
1 فص ثوم صغير، مبشور
⅓ كوب (30 جرام) جبنة بارميزان، مبشورة
نصف كوب (50-60 جرام) من فتات الخبز
3 ملاعق كبيرة من البقدونس، المفروم
⅛ ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة العمل:
- ابشري الكوسة باستخدام الفتحات الكبيرة للمبشرة الصندوقية أو في محضرة الطعام المزودة بقرص التقطيع.
- تنقل الكوسة إلى وعاء، ونضيف الملح، ونقلبها حتى تمتزج، ونتركها لمدة 10 دقائق.
- يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت/200 درجة مئوية. تبطن صينية الخبز بورق البرشمان أو تدهن بخفة بزيت الزيتون. وتوضع جانبا.
- يعصر معظم السائل من الكوسة باليدين، ثم توضع في منشفة شاي نظيفة، ثم تلف لعصرها مجدداً للتخلص من الرطوبة.
- توضع الكوسة في وعاء كبير مع باقي المكونات، وتخلط لتندمج، ثم يشكل حوالي ملعقة كبيرة من الخليط إلى كرات صغيرة، ثم توضع في صينية الخبز.
تخبزيها لحوالي 15-18 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة. يمكن تقديمها طازجة من الفرن مع صلصتك المفضلة للتغميس!
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