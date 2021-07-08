قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: مع اقتراب عيد الأضحى، وبينما لا نزال مطالبين بالحد من التجمعات الكبيرة مع الأصدقاء والعائلة، يمكننا دائمًا الاحتفال بهذه المناسبة المباركة بتقديم الهدايا والتعبير عن امتناننا لمن نحبهم بطريقة فريدة من نوعها.

مع الخيارات المتنوعة من الهدايا التقليدية ومن بينها الشوكولاتة والتمر والزهور وما إلى ذلك، لا يمكن لأحد أن يخطئ أبدًا في إهداء اكسسوارات منزلية مميزة. من المزهريات الرائعة إلى الشمعدانات والأوعية ذات التصميم المبتكر، تتضمن مجموعة ربيع و صيف ٢٠٢١ من علامة الأثاث المنزلي، اورا، خيارات متنوعة من الإكسسوارات التي من المؤكد لها أن تضيف لمسة من الأناقة إلى الديكور.

