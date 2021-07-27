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إيلاف: أضافت "رولز-رويس موتور كارز" تصاميم "بلاك بادج" إلى مجموعة أمتعتها "إسكايبيزم".

تمّ تصميم الأمتعة الجديدة لاستكمال الطابع الدافئ والعصري الذي تمتاز به سيارات "بلاك بادج" من "رولز-رويس" والتي تجسّد بدورها نمط حياة متّسم بالجرأة والثقة والتحرر من القيود.

تشكّل المجموعة الجديدة إضافةً مميّزة لمجموعة أمتعة "إسكايبيزم" التي أطلقتها العلامة في العام 2020 للعملاء الذين ينشدون إطلالةً مريحةً وغير رسميّة. وتلبيةً لرغبة العملاء، تمّ تصميم كل قطعة من نقطة الصفر بتأنٍّ شديد لتعكس الأذواق والمتطلبات الشخصية والوجه الآخر الجريء لسيارات رولز-رويس.

وعليه، تمّ تصميم القطع الخمس الجديدة، ألا وهي حقيبة "ويكإندر 48hr" وحقيبة "ويكإندر 24hr" وحقيبة "هولدول" وحقيبة "توت" وحافظة لتنظيم الأغراض، من أجود أنواع الجلد والأقمشة الناعمة باستخدام مادّة جديدة مستوحاة من الدرزة التقنية المستخدمة للمرة الأولى في التصميم الداخلي لسيارة "كالينان بلاك بادج".

تضفي هذه التوليفة على الأمتعة طابعاً ناعماً ومريحاً وغير رسمي مع مظهر احترافي مميّز.

كما يمكن للعملاء الاختيار من بين عدّة ألوان تشمل ألواناً جريئة وملفتة للنظر من مجموعة بلاك بادج أو درجات أخرى ناعمة. علاوة على ذلك، تمتاز كل قطعة بتفاصيل معقّدة ومتباينة في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في أمتعة رولز-رويس، حيث يمكن للعملاء طلب تعديلها على ذوقهم، بالإضافة إلى لوحة معدنية تحمل شعار "اللانهاية" الخاص ببلاك بادج.

