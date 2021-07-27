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دبي: أعلنت نيسان عن إطلاق سيارة كيكس 2021 في الشرق الأوسط بعد أن خضعت لتحديثات في التصميم وزوّدت بترقيات تكنولوجية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء الذين يتطلّعون إلى نمط حياة يتناغم مع متطلبات الحياة العصرية. وتم التركيز في السيارة الجديدة بشكل كبير على تعزيز الاتصالية والابتكار والتخصيص حيث تسمح نيسان كيكس 2021 للسائق بالتعبير عن أسلوبه الشخصي أثناء قيادته السيارة عبر المدينة بفضل الدقة في التحكّم ومزايا مساعدة السائق المتقدمة.



وتم تزويد نيسان كيكس 2021 بتحديثات لتوفير المزيد من الخصائص، والتكنولوجيا والمزايا المبتكرة، والقيمة التي يبحث عنها العملاء في سيارة كروس أوفر صغيرة الحجم. يتميز الهيكل الخارجي بتحديث يضفي جمالاً إلى التصميم من خلال شبك V-motion المزدوج، والمصدات الأمامية والخلفية الجديدة ومجموعة من الألوان الجريئة بما فيها مجموعات ثنائية اللون جديدة. وتمتاز المقصورة الداخلية المحدثة بلوحة مركزية، وتصميم جديد للمقاعد، ولمسات مميّزة، بالإضافة إلى نظام آبل كاربلاي (Apple CarPlay®) ونظام أندرويد أوتو (Android Auto™) ومكبرات صوت BOSEفي مسند الرأس.



كما تتضمن نيسان كيكس 2021 عدداً من مزايا التنقل الذكي من نيسان (Nissan Intelligent Mobility) مثل نظام الرؤية الشاملة الذكي، بالإضافة إلى نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام فرامل الطوارئ الآلية، والتحذير من النقاط العمياء، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف. ويكمّل هذه المزايا الرائدة في فئتها تحكم مطوّر بالهيكل لتوفير الراحة المطلقة والثبات أثناء القيادة.



تصميم خارجي جديد يعكس الجرأة

تحافظ كيكس الجديدة على مقاييس الكروس أوفر الصغيرة بمساحتها الداخلية الرحبة، وتصميمها الخارجي الرشيق المناسب للمدينة لضمان سهولة التحكم بها، إلا أنّ التغييرات الخارجية الشاملة تميز كيكس فوراً عن غيرها. تتوفر نيسان كيكس 2021 المعاد تصميمها بثلاثة طرازات مجهزة تجهيزاً لافتاً وهي كيكس S، وكيكس SV، وكيكس SL.

وتكتسب كيكس مظهر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بفضل مقدمتها البارزة والمصد الأكثر وضوحاً الذي يندمج مع شبك V-motion الأمامي المزدوج. وتوفر مصابيح LED الأمامية الجديدة لمسة عالية التقنية وحديثة ومتميزة تبرز بوضوح أكبر في تصميم عاكسات LED المتعددة الرفيعة في فئة SL. كما تشمل فئة SL مصابيح ضباب LED قياسية.

وتتميز الخلفية الأنيقة بمصد جديد ولمسات خارجية فاخرة على الباب الخلفي وبمجموعة مصابيح LED تمتد من جانب إلى آخر، مما يشكّل خطاً أفقياً لافتاً يُبرز الهيكل الخلفي العريض لمركبة كيكس. وعلى غرار المقدمة، يضفي المصد الخلفي المعاد تصميمه انطباعاً بكبر حجم السيارة وشعوراً بالفخامة.

كما تتّسم كيكس 2021 بسقفها الانسيابي مع حاجب رياح وزجاج جانبي التفافي. ويبدو العمود C العريض مخفياً مع لمسات باللون الأسود تندمج مع زجاج الباب الخلفي وتتيح لكافة الركاب مستوى أعلى للرؤية.

وتشمل المزايا الخارجية القياسية المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية الذكية مع حساسية وتوقيت قابلين للتعديل إضافة إلى مساحات زجاج خلفية، وقضبان سقف، ومؤشرات انعطاف مدمجة وجناح خلفي في السقف.

وتعتبر الألوان عنصراً مميزاً في نيسان كيكس التي تتوفر بمجموعة ألوان متنوعة ونابضة بالحياة وتشمل لعام 2021 ثلاثة ألوان جديدة هي الأزرق الكهربائي المعدني، والأحمر الكهرماني القرمزي (لون متميز)، والرمادي اللؤلؤي الصاخب. هذا بالإضافة الى اللون الفضي المعدني الداكن، والأسود الفائق، واللون الأبيض غير اللامع (لون متميز)، والأبيض اللؤلؤي، واللون الفضي اللامع.

وتتوفر أيضاً خمس مجموعات طلاء ثنائي اللون بما فيها ثلاثة خيارات جديدة: أحمر كهرماني قرمزي مع سقف باللون الأسود الفائق، وأزرق كهربائي معدني مع سقف باللون الأسود الفائق، ولون رمادي لؤلؤي صاخب مع سقف باللون الأسود الفائق. هذا إلى جانب خيار الأسود الفائق مع اللون الأبيض غير اللامع، والأسود الفائق مع البرتقالي الملكي المعدني.

مقصورة داخلية ذكية وأنيقة معاد تصميمها

تتميز المقصورة الداخلية لسيارة نيسان كيكس 2021 بطابع أنيق وفاخر يبرز من خلال لون المقاعد الجديد وتصميم لمسات الأبواب ووحدة التحكم المركزية مع مسند الذراع في فئات SL.

كما تعكس المقصورة الداخلية المرنة الطابع الرياضي من خلال المقود الذي يتخذ شكل حرف D، ومقعد السائق المريح الذي يمكن تعديله بست طرق، ومقعد الراكب الأمامي القابل للتعديل بأربع طرق والمقعد الخلفي القابل للإمالة جزئياً إلى أسفل بنسبة 60/40.

وعلى غرار طرازات السنوات السابقة، توفر كيكس 2021 مساحة واسعة للركاب في جميع أنحاء المقصورة بما في ذلك مساحة للقدمين في المقعد الأمامي هي الأفضل في فئتها.

ولضمان راحة البال، يتوفر في كيكس درع السلامة القياسي من نيسان 360 (Nissan Safety Shield® 360) الذي يتضمن نظام فرامل الطوارئ الآلية، ونظام التحذير من الانحراف عن حارة السير، ونظام التحذير من المناطق العمياء المستند إلى الرادار، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف. ومن التقنيات الأخرى الموجودة داخل كيكس نظام الرؤية الشاملة الذكي الذي يوفر رؤية بزاوية قدرها 360 درجة لمحيط السيارة.

ويتضمن طراز كيكس SL Premium Package مكبرات صوت Bose حصرية تستخدم ثمانية مكبرات ومعالجة إشارات Bose لتوفير ما يسمى بتجربة الصوت الغامر الشامل بفضل زوج من مكبرات صوت Bose UltraNearfield™ خفيفة الوزن مقاس 2.5 بوصة مدمجة في مسند رأس سائق كيكس.

هذا وتمّ دمج ميزة Bose PersonalSpace Control في إعدادات الصوت في نظام المعلومات والترفيه، مما يوفر خيارات استماع قابلة للتعديل كتركيز الصوت في الأمام أو الانتقال إلى تجربة استماع أوسع وأكثر شمولاً. كما يشمل النظام مكبر صوت رقمياً بست قنوات يتيح المعادلة المخصصة ومعالجة النظام الرقمي.

وليبقى السائق على اتصال، يتوفر في نيسان كيكس 2021 قياسياً نظام آبل كاربلاي (Apple CarPlay®) ونظام أندرويد أوتو (Android Auto™) في الفئتين SV وSL.

سيارة كروس أوفر مناسبة للمغامرين

زودت كل سيارة كيكس 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر و 16 صماماً بنظام عمود كامات علوي مزدوج ونظام التحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات. يولّد المحرك 118 حصاناً وعزم دوران يبلغ 155 نيوتن متر مع ناقل حركة Xtronic سلس يشغّل العجلتين الأماميتين.

وتتضمن كيكس نظاماً قياسياً للتحكم في الجرّ، ونظام تحكم ديناميكي بالسيارة، ونظام مساعدة صعود التلال، ونظام مكابح مانعة للانغلاق مع مكابح قرصية أمامية واسطوانية في الخلف (الفئة S) وتوجيهاً كهربائياً. وأضيفت مكابح قرصية خلفية جديدة في فئتي SV وSL.

والجديد لعام 2021 كسمة قياسية في فئة SL هي مكابح الركن الإلكترونية والتي يمكن أن تخفف من الأعباء الملقاة على السائق في مواقف معينة. تتضمن كيكس أيضاً وحدة تحكم ديناميكية متكاملة تشمل نظام كبح المحرك النشط، ونظام التحكم الذكي بالثبات لتوفير متعة أكبر أثناء القيادة.

يتم توفير التحكم السريع بالسيارة من خلال نظام التعليق الأمامي المستقل مع المصدات وقضيب التوازن ونظام التعليق الخلفي الذي يتميز بقضيب التوائي وممتص صدمات ثنائي الأنبوب. هذا وزوّدت كيكس الفئة S بعجلات ألمنيوم قياس 16 بوصة وإطارات مناسبة لكل الفصول من فئة 205/60R16. أما الفئتان SV وSL فزوّدتا بعجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة وإطارات مناسبة لكل الفصول من فئة 205/55R17.

تتضمن كيكس أيضاً 10 وسائد هوائية ويتوفر قياسياً نظام التحذير الذكي للسائق ونظام التنبيه من عدم إغلاق الباب الخلفي في الفئة SL.

