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إيلاف: يرتقي التصميم الدقيق في مقدمة السيارة والجزء الخلفي والتقنيات المبتكرة بالمظهر الرياضي الأنيق والحضور القوي لسيارة A8. وتعمل أودي على تعزيز الإطلالة الأنيقة والمظهر العصري لسيارة الصالون الفاخرة والتي تم تجهيزها بمصابيح أمامية وخلفية متطورة مع العديد من الوظائف المبتكرة.

التصميم الخارجي: حضور يوحي بالثقة وإطلالة قوية

سيارة Audi A8 هي سيارة صالون بطابع رياضي أنيق بفضل الهيكل الخارجي بتصميمه الجديد. أصبح شبك الإطار الأحادي في السيارة أكبر حجماً، ويتزين الشبك بزوايا مصنوعة من الكروم يتزايد حجمها من الأسفل إلى الأعلى. وتضفي فتحات الهواء الجانبية بتصميمها المسطح الجديد والذي يشبه تصميم المصابيح الأمامية مظهراً مميزاً على الهيكل بفضل إطارها الممتد للخارج. وبفضل عناصر التصميم الحديثة والمتناغمة في مقدمة السيارة، تعكس سيارة A8 الطابع الأصيل والذي يُبرز مزايا التصميم الذي تمتاز به سيارات أودي الفاخرة.

المصابيح الأمامية الرقمية بتقنية Digital Matrix LED والمصابيح الخلفية بتقنية OLED

تم تزويد المصابيح الأمامية الرقمية Digital Matrix LED بتقنية DMD (جهاز المرآة الرقمية الدقيقة). ويتألف كل مصباح من المصابيح الأمامية من حوالي 1.3 مليون مرآة دقيقة تقسم الضوء إلى وحدات صغيرة، مما يتيح التحكم بها بدقة كبيرة. وتوفر هذه التقنية العديد من الوظائف الجديدة مثل مصابيح إنارة المسار والتوجيه أثناء القيادة على الطرق السريعة، حيث توفر المصابيح الأمامية حزمة ضوئية تنير المسار أمام السائق بإضاءة ساطعة. كما يساعد مصباح التوجيه السائق في الحفاظ على مساره في مواقع إنشاء الطرق بشكل سلس. وتوفر المصابيح الأمامية الرقمية Matrix LED العديد من الوظائف الديناميكية مثل الإضاءة الترحيبية عند مغادرة السيارة بمجرد فتح القفل والخروج من السيارة، حيث تومض بإضاءة تنير الأرض أو الجدار.

وتأتي سيارة A8 المحسّنة مجهزة بمصابيح خلفية رقمية بتقنية OLED (OLED: تعني الصمام الثنائي العضوي المضيء) كتجهيز أساسي. وعند طلب السيارة، يتوفر تصميمان للإضاءة الخلفية يمكن اختيار أحدهما – وتوفر سيارة S8 3 تصاميم للإضاءة الخلفية. وعند تشغيل وضع القيادة الديناميكي "dynamic" من خلال نظام Audi drive select، تغيّر المصابيح تصميم الإضاءة لتنير مساحة أكبر من الطريق. ولا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تشغيل وضع القيادة الديناميكي "dynamic". وتشمل الوظائف الإضافية مصابيح الانعطاف الديناميكية بالإضافة إلى وظائف تشغيل الإضاءة الترحيبية عند الوصول إلى المنزل ومغادرته.

تصميم يجمع بين البساطة والأناقة

تمتاز مقصورة سيارة A8 بمساحتها الكبيرة والتي تم تصميمها لتوفر أعلى مستويات الرحابة والراحة، فيما يُبرز التصميم الأفقي عرض المقصورة الكبير. أما التجهيزات فائقة الجودة فتعكس مزايا التصميم المتقن في مقصورة سيارة A8. ويحافظ فرش المقاعد المثقّب بدقة واللمسات التزيينية التي يمكن التحكم فيها كهربائياً وأغطية فتحات الهواء ومساند الرأس المريحة والمكسوة بالجلد الناعم على مزايا التصميم في المقصورة. أما المقاعد فتأتي مكسوة بجلد "فاليتا" كتجهيز أساسي، وبجلد "فالكونا" كتجهيز اختياري مع إمكانية اختيار اللون البني كونياك الجديد. ومن التجهيزات الجديدة فرش الأبواب المصنوع من ألياف "ديناميكا" الدقيقة والمستدامة والتي يمكن استخدامها في كسوة دعامات السيارة أو بطانة السقف كتجهيز اختياري.

وتوفر سيارة A8 المحسّنة مجموعة واسعة من تصاميم المقصورة والتي تشمل اختيار تصميم أودي باللون الفضي باستيل والمقصورة بتصميم S باللون الأسود والأحمر ميرلوت أو كونياك. كما يمكن الاختيار من بين العديد من التجهيزات والعناصر الجلدية الحصرية من أودي.

المحرك: قوة مطلقة وكفاءة فائقة

توفر سيارة Audi A8 الجديدة إمكانية الاختيار بين ثلاثة محركات، تشمل محرك TFSI V6 الذي يستمد قوته من سعته التي تصل إلى ثلاثة ليترات. أما محرك TFSI سعة 4 لتر، والذي يتوفر كتجهيز اختياري في سيارتي A8 وS8 بعدة مستويات للقوة، فيأتي بثماني أسطوانات ويعتمد على تقنية تشغيل الأسطوانات عند الطلب.

ويوفر محرك TFSI سعة 3 لتر في سيارة Audi A8 55 TFSI quattro قوة تصل إلى 250 كيلووات (340 حصان). ويوفر المحرك عبر العمود المرفقي عزماً يصل إلى 500 نيوتن متر عند سرعة دوران تتراوح بين 1,370 و4,500 دورة في الدقيقة. وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة (62 ميل في الساعة) في 5,6 ثانية (و5.7 ثانية في طراز L).

وفي سيارة A8، يوفر محرك TFSI سعة 4 لتر قوة تصل إلى 338 كيلووات (460 حصان) وعزم دوران يبلغ 660 نيوتن متر عند سرعة دوران تتراوح بين 1,850 و4,500 دورة في الدقيقة، مما يوفر أداءً فائق الكفاءة. وتتسارع سيارتا A8 60 TSFI quattro وA8 L 60 TFSI quattro من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.4 ثانية. ويمتاز محرك V8 بنظام تشغيل الأسطوانات عند الطلب (COD) والذي يعمل على إيقاف أربع أسطوانات مؤقتاً عند القيادة بسرعات متوسطة. كما تتوفر سيارة A8 بمحرك يعمل بالديزل كتجهيز اختياري وسيتم توفير طراز مجهز بمحرك هجين في المستقبل.

أداءٌ يرتقي بفئة السيارات الفاخرة

توفر سيارة Audi S8 TSFI quattro أفضل أداء في فئتها. ويولّد محرك V8 المزود بشاحن توربيني مزدوج قوة تصل إلى 420 كيلووات (571 حصان) وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر عند سرعة دوران تتراوح بين 2,050 و4,500 دورة في الدقيقة بينما تتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.8 ثانية. ويعمل نظام تشغيل الأسطوانات عند الطلب على تعزيز كفاءة المحرك في سيارة S8. وتسهم الرفارف الصوتية في نظام العادم في زيادة حدة الصوت إذا أراد المستخدم ذلك. ويأتي الطراز الأعلى ضمن مجموعة طرازات A8 مزوداً بالعديد من التجهيزات الأساسية مثل عناصر التعليق المبتكرة وغيرها.

ناقل الحركة tiptronic ونظام quattro للدفع الرباعي والنظام الرياضي التفاضلي: تجربة قيادة شاملة ومتكاملة

يقترن محرك سيارة A8 بناقل الحركة tiptronic ثماني السرعات الذي يتميز بالسرعة والسلاسة. وبفضل مضخة الزيت الكهربائية، يمكن لناقل الحركة العمل حتى عند إيقاف محرق الاحتراق. ويأتي نظام quattro للدفع الرباعي الثابت مع الترس التفاضلي ذاتي القفل كتجهيز أساسي، فيما يمكن تعزيز نظام الدفع الرباعي بنظام الترس التفاضلي الرياضي، الذي يتوفر كتجهيز اختياري (ويتوفر كتجهيز أساسي في سيارة S8). ويوزع نظام الترس التفاضلي الرياضي عزم الدوران على العجلات الخلفية عند تجاوز المنعطفات بسرعة كبيرة، مما يوفر تجربة قيادة رياضية ويعزز الثبات.

نظام التعليق التنبؤي النشط

من الوظائف المميزة في سيارة A8 نظام التعليق التنبؤي النشط والذي يمكنه التحميل على العجلات أو عدم التحميل عليها بشكل منفرد بفضل محرك كهربائي، مما يتيح ضبط الشاسيه بشكل نشط في مختلف ظروف القيادة. ويوفر نظام التعليق التنبؤي النشط تجربة قيادة ممتعة في سيارة A8. وعند تشغيل وضع القيادة الديناميكي من خلال نظام Audi drive select، يظهر الطابع الرياضي لسيارة الصالون والذي يبرز عند المنعطفات حيث تصبح زوايا الانعطاف صغيرة وينخفض الهيكل عند الكبح. أما في وضع القيادة المريح بلاس "+comfort" فتسير السيارة بسلاسة على الطرق الوعرة. وفي هذه الحالة، يعمل نظام التوجيه جنباً إلى جنب مع الكاميرا الأمامية مما يتيح له التعرف على العوائق الموجودة على الطريق ضمن حدود النظام ويمكّنه من ضبط تجهيزات الحركة بشكل تنبؤي.

ويمتاز نظام التعليق التنبؤي النشط في وضع القيادة المريح بلاس "+comfort" بوظيفة مميزة: تعمل وظيفة إمالة الهيكل عند الانعطاف المدمجة على الحد من أثر التسارع الجانبي على الركاب. وعند دخول السيارة إلى المنعطف، تعمل الوظيفة على رفع جانب الهيكل الذي يقع خارج المنعطف وخفض الجانب الآخر وبالتالي يميل الهيكل باتجاه المنعطف بثلاث درجات. وعند القيادة بسرعات تتراوح بين 80 و130 كيلومتر في الساعة (59.7 و80.8 ميل في الساعة) وتسارع جانبي يصل إلى 0.4 من قوة الجاذبية الأرضية، لا يشعر السائق بالانعطاف. وعند القيادة على طريق مستقيم مع تشغيل وضع القيادة المريح بلاس "+comfort"، يحد نظام التعليق التنبؤي النشط من الاهتزازات في الشاسيه. ويرتفع الهيكل وينخفض مسافة تبلغ 50 ملليمتر (2 بوصة) للمساعدة على ركوب السيارة والنزول منها بشكل مريح.

وتوفر سيارة Audi A8 المطورة مجموعة من العجلات يتراوح قياسها بين 18 إلى 21 بوصة بستة تصاميم جديدة من Audi وAudi Sport. وفي الطرازات الأعلى مثل Audi S8، توفر أودي أقراص المكابح المصنوعة من ألياف الكربون والسيراميك كتجهيزات اختيارية.

