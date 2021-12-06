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إيلاف من دبي: في 11 و 12 ديسمبر الجاري، تزدحم أروقة فندق ريتز كارلتون البحرين بمشاهير الموضة العالمية، إذ يجتمعون بدعوة من شركة Stella Polare Events لحضور الحدث البارز The International Bahrain Fashion Weekend.

إنها عطلة نهاية أسبوع عابقة بالأزياء الفاخرة، وخصوصًا فساتين الهوت كوتور المصممة لتلبي رغبات المزاج الشرق أوسطي، في فرصة فريدة هي فاتحة حقبة جديدة في عالم الموضة في مملكة البحرين.

يتصدر حدث The International Bahrain Fashion Weekend المصمم الشهير مالان بريتون، الحائز على العديد من الجوائز العالمية، وتليه مصممة النجوم ميكايلا أوليفيرا، وكريس غويري ومجموعة الشالات الخاصة بالممثلة كيرا شابلن، بالتعاون مع JANAVI. وترافقهم أيضًا المصممتان نوف الشكر وهناء صادق.

يتضمن الحدث برنامجًا حافلًا. ففي يوم السبت 11 ديسمبر، يُقام حفل The Grand Gala Night، يحضرها أفراد من أسرة آل خليفة، ومشاهير وضيوفٌ من كبار الشخصيات العالميين. يُفتتح الحفل بعرض أزياء مذهل، يليه عشاء فاخر في أجواء من الموسيقى العالمية من تأليف كارل واين وباناه.

وفي يوم الأحد 12 ديسمبر، ولمدة ساعتين فقط، يعقد لقاء "Meet the Masters"، حيث ستتاح الفرصة لأهل الصحافة وعشاق الموضة والضيوف للالتقاء وفهم أسرار الموضة.

وتكريمًا لمملكة البحرين، ولمناسبة الاحتفالات بمرور 50 عامًا على استقلالها، قام كل مصمم بشكل حصري بإنشاء "تحفة فنية" خاصة سيعرضها في هذا اليوم متحدثًا عن معناها وإلهامها وعملية تنفيذها.

تحضر المهرجان ريبيكا ريوفريو، من الجمعية البرلمانية للفنون في المملكة المتحدة، ومعها عدد قليل من سفراء المملكة المتحدة وفنانيها وعارضاتها، مثل الممثلة ليلي ريتش والرسامة مونتانا صوفيا، إضافة إلى لويز هاس وجوليا مولر، وهما عارضتان من أصحاب الأرقام القياسية في غينيس.