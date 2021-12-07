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إيلاف: أثارت إطلالة الفنانة المصرية زينب غريب العديد من ردود الفعل الإيجابية سواء بين ضيوف المهرجان أو متابعي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

زينب ظهرت برداء احمر اللون وشكلت هذه الإطلالة "الستايلست" أيات سيف النصر والرداء من تصميم Bambah.

يعرض لزينب حالياً في دور العرض محققا ًنجاحاً كبيراً فيلم "عروستي" الذي تقوم ببطولته مع احمد حاتم وجميلة عوض. من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.

وتنتظر زينب قريباً عرض مسلسلها الجديد "تحقيق" الذي تلعب بطولته مع احمد مالك وتارا عماد وهدى المفتي ومي الغيطي وعلي قاسم. وهو بطولة جماعية مشتركة وتنتجه اروما ستوديوز- ويخرجه محمد فتحي وتأليف محمد الدباح وريم القماش.