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إيلاف: أطلقت ماركة حقائب اليد الفاخرة "Sandra J"، مجموعتها الجديدة الخاصة لموسم الأعياد في جميع متاجرها في العالم العربي.

تتميز المجموعة الجديدة بقصاتها الكلاسيكية، أشكالها المميزة وألوانها المنوعة مثل اللون الخمري، الرمادي، الأخضر، البرتقالي، الأسود والذهبي المصنوعة من أفضل أنواع الجلود الفاخرة.

وقد تم رصد العديد من المشاهير والنجمات الذين اختاروا مجموعة Sandra J الجديدة ليتألقوا بها في إطلالاتهن موخراً مثل النجمة المصرية منى زكي، والفنانة السعودية أسيل عمران، الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، والممثلات زينة مكي، نور غندور، ليلى عبد الله وغيرهم الكثير.

ويعتبر اختيار المشاهير لمجموعة "Sandra J" هو الأفضل لأن الغرض من العلامة التجارية هو جلب الجودة والقيمة إلى السوق وجعل كل امرأة تشعر بأنها فريدة من نوعها لا تشبه غيرها وذلك مع انعكاس جوانب شخصيتها في الحقيبة التي تختارها من العلامة التجارية.

من جهة أخرى، تعبّر المدير التنفيذي للماركة المصممة اللبنانية الفرنسية الشابة ساندرا جفال عن فخرها الكبير بوصول الماركة الى ما هي عليه اليوم. كما تتذكر ساندرا رحلتها والشغف الذي دفعها إلى إنشاء العلامة التجارية، قائلة: "كبرت وأحببت الموضة والحقائب بسبب والدتي التي لطالما كانت تجمع الحقائب الفاخرة. وبمجرد تخرجي من ESMOD، بدأت في تصميم الحقائب وواصلت تحقيق الحلم الذي أردته منذ الصغر. كما أردت دائما أن تعكس الماركة أجزاء من شخصيتي وخاصة من خلال الألوان والقصات العصرية، فقد كان هدفي الدائم هو الابتكار والتفكير خارج الصندوق."

يذكر أن مجموعة Sandra J قد حققت نجاحًا كبيرا منذ إطلاقها في عام 2007 ، ولا سيما بسبب تفردها وعصريتها في التصاميم التى تقدمها من الأمتعة إلى حقائب اليد والقوابض والسلع الجلدية، حيث تزايد الطلب عليها بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح واحدة من أفضل خطوط حقائب اليد في الشرق الأوسط.

