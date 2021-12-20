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إيلاف: شاركت الفنانة "لاروسي" بعرض خاص للأزياء للمصمم الفليبيني العالمي فورن وان آماتو أقيم في دبي، إرتدت فيه أجمل ما صممه من الملابس المميزة بخطوطه للموضة، وذلك ضمن أسبوع الموضة العالمية الذي يقام في مدينة دبي على هامش "إكسبو 2020".

والمعروف أن آماتو صمم لفنانات ونجمات عالميات مثل بيونسي، وجنيفير لوبيز، وأليسيا، والليدي غاغا…

وعن هذا تقول لاروسي، أنا محظوظة بأن أقف أمام معجبي هذا الفنان الكبير وأعرض بعضاً من أجمل تصاميمه، وسأعتبره وجه التفاؤل على مسيرتي التي بدأتها من الغرب، واليوم جئت أكملها في دبي للوصول الى الجمهور العربي، الذي بدأت أشعر بمحبته وذوقه باستقبال أعمالي، وسأغتنم الفرصة لأشكر الصحافة العربية وبرامج التلفزيون المختلفة التي تتابعني بمحبة وتشجيع.



