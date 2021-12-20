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فازت بطلة أمريكا المفتوحة للتنس، إيما رادوكانو، بجائزة شخصية العام الرياضية لعام 2021 التي تنظمها بي بي سي.

ولم تكن رادوكانو تخطت عامها الثامن عشر، عندما أحرزت لقبًا في البطولات الأربع الكبرى - الغراند سلام.

كان ذلك في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 44 عامًا لم تحرز فيها امرأة بريطانية لقبًا مشابها.

وبدأت قصة فوز رادوكانو في يوليو/تموز الماضي بعد وصولها الدور الرابع في بطولة ويمبلدون في أول ظهور لها في بطولة كبرى للتنس، ولم تكن رادوكانو تجاوزت المرتبة 150 في التصنيف العالمي للعبة.

وفي تصويت علني لاختيار الفائز بجائزة شخصية العام الرياضية 2021، حلّ الغطّاس توم دالي في المركز الثاني، بينما جاء السبّاح آدم بيتي في المركز الثالث.

ووصل إلى القائمة القصيرة المنافسة على الجائزة كل من: رحيم سترلينغ، مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا لكرة القدم؛ والملاكم تايسون فيوري؛ وسارة ستوري، بطلة سباق الدراجات في الألعاب البارالمبية.

وقالت رادوكانو: "مجرد أن يكون اسمي بين المرشحين شرف لي. شكرًا لكم ولكل إنجازاتكم".

BBC

وأضافت رادوكانو: "كم أنا سعيدة، وقد كنت أتابع مسابقة شخصية العام الرياضية منذ صغري، وشرف لي أن أكون على قائمة الفائزين بها".

وتابعت: "وأنا سعيدة كذلك لأجل لعبة التنس البريطانية، ولأننا تمكنّا من تحقيق هذه الجائزة ... مجددًا".

ومضت رادوكانو قائلة: "شكرًا لكل المشجعين والمصوّتين. كان هذا العام استثنائيا. الحماس أثناء اللعب في ويمبلدون أمام جمهور من مواطنيّ، ذاك إحساس لم أشعر به من قبل".

والآن، أتمّت رادوكانو عامها التاسع عشر، وأصبحت المصنفة الأولى بريطانيًا، وأول لاعبة تنس تفوز بجائزة شخصية العام الرياضية منذ فرجينيا وايد في عام 1977 - آخر بريطانية تحرز لقبا في البطولات الكبرى.

وكان آندي موراي، آخر لاعب تنس يحصل على الجائزة عام 2016.

وتعدّ رادوكانو أول امرأة تحصل على الجائزة منذ زارا فيليبس التي حصلت عليها عام 2006.

من هي رادوكانو؟

Reuters

وُلدت إيما لأب روماني وأم صينية في كندا، ولكنها انتقلت وهي لا تزال في عامها الثاني مع الأسرة إلى بريطانيا.

وفي لندن، نشأت إيما، وحاولت تعلم الباليه، والفروسية، والسباحة، وكرة السلة، بل وحتى المشاركة في سباقات السيارات الصغيرة.

لكن استقرت بها الحال وهي في سن الخامسة بأكاديمية بروملي للتنس، جنوب شرقي لندن.

وأدهشت رادوكانو بموهبتها اللافتة خبراء لعبة التنس، حتى قبل أن تطبّق شهرتها الآفاق.

وشهدت الآونة الأخيرة إشادة عدد من المشاهير البريطانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأداء رادوكانو.

وكان على البريطانية المراهقة معظم العام الفائت أن توفّق بين التدريب الشاق في لعبة التنس ودراستها الأكاديمية.

عام للذكرى

Getty Images

استرعت رادوكانو الأنظار في ويمبلدون، بعد ظهور مميز في يونيو/حزيران ضمن رابطة محترفات التنس.

وتوالت انتصارات رادوكانو بوصولها الدور الرابع في ويمبلدون، لتصبح أول بريطانية صاعدة تصل هذا الدور.

وبالتتويج في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في سبتمبر/أيلول أصبحت رادوكانو:

أول صاعدة من تصفيات في بطولة مفتوحة تحرز لقبًا في بطولة كبرى

أصغر بطلة غراند سلام منذ ماريا شارابوفا في ويمبلدون 2004

أصغر بريطانية تحصد لقبا في بطولة كبرى

أول امرأة تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس دون أن تخسر مجموعة واحدة منذ سيرينا وليامز في 2014

وستدخل رادوكانو العام الجديد 2022 كمصنفة عالميا في المركز الـ 19، بمدرب جديد هو الألماني توربن بيلتز.

فائزون آخرون في مسابقة شخصية العام الرياضية 2021:

جائزة هيلين رولاسون: جِن بيتي

مدرب العام: غاريث ساوثغيت

فريق العام: إنجلترا لكرة القدم رجال

أفضل نجم رياضي في العالم: ريتشيل بلاكمور

جائزة إنجاز العمر: سيمون بايلز

جائزة أفضل بطل غير متوّج: سام بارلو

جائزة أفضل رياضي صاعد: سكاي براون