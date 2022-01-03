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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بخبر انتحار فتاة تدعى بسنت بعد مزاعم تفيد بـ "تهديدها بصور مفبركة لها".

قصةبسنت

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أقدمت بسنت، التي كانت تقيم بكفر الزيات بمحافظة الغربية، على الانتحار بعد مزاعم بقيام أحد الشبان بـ "تركيب صور مخلة لها ونشرها".

وقد لجأت بسنت إلى تناول "حبة الغلة" القاتلة، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى جامعة طنطا، وبعد محاولات لإنقاذها توفيت في اليوم التالي من دخول المستشفى.

وقالت والدة بسنت في حديث لصحيفة محلية تحمل اسم "الغربية نيوز" إنها "تفاجئت بدخول والد بسنت في حالة عصبية شديدة بسبب وجود صور عارية لابنته متداولة مع عدد من الشباب بالقرية".

وأوضحت الأم أنها "بعد التدقيق اكتشفت أن الصور مفبركة، وأن وجه الفتاه مركب على جسد آخر غير جسد ابنتها، و سارعت باحتضان بسنت، لكنها دخلت في حاله نفسية سيئة، بعد أن أخبرتها بقصة شاب يقوم بابتزازها".

واختتمت والدة الفتاة حديثها بأنها "ستقوم بتحرير محضر رسمي وستوجه الاتهام لشخص بعينه بقيامه بفبركة الصور وابتزاز ابنتها".

#حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع

و تصدر وسم #حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع منصّات التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب مستخدمون بمعاقبة المتورط في فبركة الصور.

في مثل هذه الحالات يفترض تحرك سريع لجهات الاختصاص للقبض على المبتز ومحاكمته محاكمة سريعة علنية ومعاقبته بأشد عقوبة يشهدها الجميع حتى يكون عبرة لغيره.

لا تظلموا .. فهناك من في قلوبهم مرض ونفوسهم دنيئة يتعمدون الإضرار إلى هذا الحد وأكثر.#حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع https://t.co/S0tL4DEina — د.حوراء موسى (@HAWRAMOSA) January 3, 2022

وتداول مستخدمون رسالة، قيل إنها للفتاة تركتها قبل انتحارها لوالدتها قالت فيها: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي وإن دي صور متركبة والله العظيم، وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده. أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد".

- رسالة بسنت الأخيرة :



*ماما ياريت تفهميني انا مش البنت دي ودي صور متركبه و الله العظيم و قسماً بالله دي ما انا ، انا ياماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلي ده انا جالي اكتئاب بجد ، انا ياماما مش قادرة انا بتخنق وتعبت بجد. حرام عليكم انا متربية احسن تربية*



#حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع — A_hmed (@Ahmeeddd44) January 2, 2022

وفي المقابل وجه كثيرون اللوم إلى الأهل واعتبروهم مسؤولين عن وفاة بسنت.

اهلها لو بس كانو قاموا بدورهم و دافعوا عنها و احتووها و وفورلها الحمايه كان زمانها موجوده وسطنا و المجرم اتحاسب، بس الي حصل ان المجرم عايش حر و الضحية هي الي ماتت

كل الضحايا الي مرو بنفس تجربه بسنت هما مقتولين ب ايد اهاليهم و المجتمع مش منتحريين.#حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع https://t.co/OZyG90QP6k — Salma? (@6xe13) January 2, 2022

ونبه عدد من المغردين الفتيات إلى خطورة مشاركة صورهنَّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يا نساء محدش يحط صورته علي التواصل الاجتماعي الاشخاص الي معندهاش دين ولا ضمير كثير #حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع — Ahmed (@Ahmed1005025) January 3, 2022

واعتبر آخرون أن بسنت "قتلت" ولم تنتحر.

الفتاة التي يلوث شخص قذر سمعتها إما تُقتل أو تترك وحدها هشة في مواجهة أهلها والعالم فتقتل نفسها بنفسها، ليُقال انتحرت بينما هي قُتلت بفعل فاعل قذر وبتواطؤ من أهلها والناس #حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع — Amal Alharithiأمل الحارثي (@arabwomanmag) January 3, 2022

النيابة تأمر بالتحقيق

وأشارت تقارير صحفية أن نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات، أمرت باستمرار التحقيقات في وفاة الطالبة بسنت، بعد تقدم أسرتها ببلاغات جديدة في ملابسات وفاتها منذ عدة أيام، إثر تناولها مادة سامة داخل غرفتها بمنزلها ووفاتها متأثرة بذلك.

وأفادت صحف محلية أن اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من نقطة مستشفى جامعة طنطا بوصول فتاة تدعى بسنت إلى المستشفى في حالة متأخرة بسبب "تناولها حبة الغلة السامة وتوفيت ولم تفلح محاولات إنقاذها.

وقرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات لكشف ملابسات الواقعة.