إيلاف: مع بداية عام 2022 طرحت Swatch مجموعة CLEAR الجديدة بتصميمٍ بسيطٍ ، جذاب، وأنيق.

وSwatch كانت سباقة في هذا التوجه عندما أطلقت تصميمها الشفاف للمرة الأولى في ساعة Gent في عام 1985. ولكن هذه المرة، تعود مع خمسة تصاميم تشمل مختلف المقاسات لمجموعات العلامة التجارية.

كما ستتوفر ساعة BIG BOLD الشفافة المزودة بخاصية SwatchPAY!‎ المتكاملة مع شريحة الاتصال قريب المدى المخفية التي تعمل بطريقة مشابهة للبطاقات المصرفية، ولإرضاء تطلعات الأشخاص الذين يرغبون في عمليات دفع أسهل دون تلامس، في عدد محدد من البلدان. وتأتي العلبة الشفافة للساعة بتصميم جريء وقوي بقطر 47 ملم، وتحوي قرص شفاف بحلقة فضية اللون ومؤشرات سوداء وعقارب ملونة.

يمنحك تصميم ساعتي CLEARLY GENT وCLEARLY NEW GENT مظهراً يوحي بالمسؤولية بفضل الزجاج والعلبة (بقطر 34 ملم و41 ملم) المصنوعين من مواد حيوية. تجذب اللمسة النهائية اللامعة للعلبة والسوار والإبزيم، الأنظار تجاه هذا التصميم الشفاف.



أما ساعة CLEARLY SKIN فهي الطراز الأنحف من مجموعة Swatch الجديدة ولا يمكن الشعور بها أثناء ارتدائها. تأتي الساعة بقرص شفاف وشعار Swatch منقوش باللون الأصفر على الزجاج. أما العلبة ذات القطر 34 ملم فمصنوعة من مواد حيوية ولا يمكن ملاحظتها على المعصم.



تتوفر المجموعة اعتباراً من 5 يناير 2022.