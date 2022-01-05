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ريو دي جانيرو: قررت سلطات ريو دي جانيرو الثلاثاء إلغاء المواكب التقليدية الضخمة في شوارع المدينة خلال كرنفالها المقبل نظراً إلى تفشي متحورة أوميكرون بسبب احتفالات نهاية العام.

وقال رئيس بلدية ريو إدواردو باييس في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن "كرنفال الشارع لن يقام في 2022 (...) بالطريقة التي كان يقام بها حتى عام 2020" ، معللاً ذلك بصعوبة التحكم بهذه الاحتفالات في مرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن باييس هذا القرار بعد اجتماعه مع ممثلين عن فرق الأحياء الموسيقية ("بلوكوس") التي تحيي عادة هذا الكرنفال الشعبي.

أما احتفال مواكب مدارس السامبا فلم يطرأ إلى الآن أي تغيير على موعد إقامته في نهاية فبرارير المقبل في السامبودروم.

وألغي كرنفال الشارع في ريو العام الفائت أيضاً بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وأوضح إدواردو باييس أنه اقترح إقامة كرنفال الشارع في ثلاثة أجزاء مختلفة من المدينة ، لكن فرق الأحياء لم توافق على ذلك.

وشارك نحو سبعة ملايين شخص في احتفال الشارع خلال كرنفال 2020 وفقاً لإدارة السياحة في البلدية "ريوتور".

وسجلت البرازيل نحو 620 ألف وفاة بالجائحة في ثاني حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.