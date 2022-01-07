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تصدر اسم المواطنة السورية آيات الرفاعي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد الكشف عن ملابسات مقتلها على يد زوجها ليلة رأس السنة بعد تعذيبها.

تضارب الروايات حول وفاة الضحية آيات الرفاعي

الرواية الأولى

بدأت الحادثة ليلة رأس السنة، بوصول الشابة آيات الرفاعي، إلى مستشفى المجتهد، وسط العاصمة دمشق، وعلى جسدها آثار كدمات توفت على إثرها، حيث أعلن ذويها أنها "صدمت رأسها بجدار منزلها" حتى فارقت الحياة، بسبب خلافات مع زوجها وعائلته.

وصرح مصدر في المستشفى، ليلة رأس السنة، بوصول شابة متوفاة، كشفت التحقيقات الأولية عن "وفاتها قبل ساعتين من وصولها إلى المستشفى"، وفقاً لتقارير صحفية.

الرواية الثانية

ونشر حساب النسوية السورية على تويتر تفاصيل حياة آيات نقلا عن إحدى جارات الضحية، التي قالت: "الصبية كانت خادمة للعائلة، من تنظيف البيت والغسيل والجلي والطبخ وكب الزبالة للوقفة على دور الخبز وهي حامل".

وأضافت "على طول بتاكل قتل (تضرب بشدة) من حماتها وزوجها وابن سلفتها، وحرمانها من زيارة أهلها إلا نادرا لأن زوجها ما بيخليها تأخذ بنتها معها".

وعلى حد قول الجارة "بلش فيها زوجها الوحش يضربها متل العادة ويألعها لعند أهلا وهي تبكي وتقول كرمال الله لا تتجوز علي شو ما بدك بعملك بس لا تتجوز، ضل يضربها ويخبط رأسها بالحيط حتى استفرغت وغابت عن الوعي".

وذكرت الجارة أن "أهل الزوج تأخّروا في نقل آيات إلى المستشفى أكثر من ساعة ونصف حتى رتبوا رواية كاذبة لمقتلها، وأنهم قدموا رشى للمستشفى من أجل تسوية الوفاة وكأنها انتحار أو حادث عرضي، مع الإشارة إلى أن الزوج أُوقف يوماً واحداً وخرج كما لو أنه لم يرتكب ذنباً".

اقروا القصة و ساعدونا نوصل الصوت وناخد حق آيات #حق_آيات_الرفاعي pic.twitter.com/1xGhBVjHWe — النسوية السورية (@SyFeminism) January 3, 2022

لما نعيش بمجتمع بتفوتي بالبدلة البيضا بتطلعي بالكفن الابيض

لما تنجبري تقبلي الذل والضرب والإهانة لان تربيتي ع ثقافة "الطلاق عار و شوماصار بتخرسي وبتضبي لسانك"

لما تكون النعوة اهون من ورقة طلاق

بتكون هي النتيجة

علموا بناتكم القوة والكرامة لاتسكرو الباب بوجهن#حق_آيات_الرفاعي — النسوية السورية (@SyFeminism) January 3, 2022

الرواية الرسمية

وعلى الصعيد الرسمي صرح المحامي العام الأول في دمشق، أديب المهايني، بأن السلطات الأمنية قبضت على المتورطين في جريمة قتل الشابة آيات الرفاعي.

وقال في تصريح لوسيلة إعلامية محلية إن "تقرير الطب الشرعي أكد أن آيات تعرضت لاعتداء وحشي وعدة ضربات على الرأس، ولم تضرب رأسها بالحائط كما ادعى زوجها وذووه لدى نقلها إلى المستشفى".

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على الزوج ووالده ووالدته الذين اعترفوا بفعلتهم وأُحيلوا إلى القضاء.

النائب العام الأول في دمشق

اديب المهايني .. الله محيي البطن يللي جابك

شكرا للتدخل السريع والتحقيق الموسع في قضية مقتل الشابة آيات الرفاعي. pic.twitter.com/1T0vjJk4jF — أمثال شامية (@Syrian506) January 4, 2022

#حق_آيات_الرفاعي

وتصدر وسم #حق_آيات_الرفاعي مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، وطالب مستخدمون بإنزال أشد العقوبات بحق الجناة.

المجرم والطاقم الطبي يلي ارتشوا لازم يتعاقبوا لازم يرجع حكم الإعدام مشان هيك عالم وين القانون والدولة ليش المجرم يطلع تاني يوووم #حق_آيات_الرفاعي https://t.co/sPQ7aMH4iS — Abu Aljuod (@alshalakammar07) January 3, 2022

وقال آخرون "لا يوجد عقاب على وجه هذه الأرض ممكن أن يرد حق آيات الرفاعي وكل المغدورات مثلها".

لا أعتقد أنه يوجد عقاب على وجه هذه الأرض ممكن أن يرد #حق_آيات_الرفاعي وكل المغدورات مثلها

شركاء الجريمةكثر بدءًا من الأهل الذين سمعوا بتعذيبها ولم يفعلوا شيئا

مرورًا بجيران شاهدوا التعذيب وتعاملوا بطريقة (شو دخلنا) وآخرين برروا بقول (الله اعلم شو عاملة)

وانتهاء بالزوج القاتل — لبابة الهواري (@lubaba_alhawari) January 5, 2022

ودعا مغردون لوقفه احتجاجية للمطالبة بالقصاص من القاتل أمام وزارة الداخلية بدمشق الساعة 2 ظهراَ اليوم الخميس.

غداً الخميس وقفه احتجاجية للمطالبة بالقصاص من القاتل أمام وزارة الداخليه بدمشق الساعة 2 ظهراَ نتمنى الحضور من الجميع والإعلام سيكون متواجد بالمكان ..

ما الذي بينك وبين ربك حتى وقف معك شعب كامل

الراحلة المظلومة #ايات_الرفاعي #حق_ايات_الرفاعي #العداله_لآيات_الرفاعي — wessam (@Fafe66248323) January 5, 2022

العنف الأسري

وأعادت قضية آيات الحديث عن أزمة النساء المعنفات في المجتمعات العربية، وسط مطالب بسن قوانين من شأنها حماية النساء من التعنيف، خاصة من ذويها والدائرة المقربة منها.

نطالب الحكومات بتأمين الحماية الكاملة للنساء من العنف الاسري والابتزاز الالكتروني. يردد السوريون هاشتاغات #حق_آيات_الرفاعي للتحقيق في مقتل آيات الرفاعي في دمشق. ويردد المصريون #حق_بسنت_لازم_يرجع وهي فتاة مصرية قامت بالانتحار بسبب نشر صور فاضحة مزيفة لها. — FEMENA (@FemenaNet) January 5, 2022

وطالب ناشطون "بمحاسبة المسؤولين في المستشفى، بسبب إخفائهم الجريمة في البداية وحماية زوج الشابة وعائلته، خاصة أن إسعاف آيات تم بعد الوفاة بساعتين رغم أن منزلها يبعد دقائق عن المستشفى، ما يستدعي الشك حول سبب التأخير" على حد قولهم.

الكل المفروض يتحاسب من زوجها القاىٓل الى المستشفى الي وافقوا ياخذون فلوس ويسكتون على الجرىمة#حق_آيات_الرفاعي #العداله_لآيات_الرفاعي https://t.co/LPAZuuN8m4 — 𝙰𝙽𝙶𝙴𝙻 (@LT28_) January 5, 2022

واعتبر كثيرون أن آيات ليست ضحية ظلم زوجها فحسب، بل هي ضحيةَ لظلم المجتمع.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "آيات الرفاعي ليست الضحية الأولى للتعنيف من قِبل الزوج، بل هي ضحية من بين آلاف الضحايا السوريات اللائي يتعرضن للتعنيف من قِبل الزوج، إلا إن قضيتها تحولت إلى رأي عام بينما كثير من النساء يتعرضن للتعنيف والضرب ومحيطهن لا يحرك ساكناً حتى الآباء والأمهات".

#المرصد_السوري

بعد ثبوت تورط زوجها بعملية القتل.. قضية قتل الفتاة "آية الرفاعي" في دمشق تشعل غضب الشارع السوريhttps://t.co/652Bxsa5DN — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) January 4, 2022

الأمم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير الذي نشرته بتاريخ 24 نوفمبر 2021، أن العنف ضد المرأة ازداد سوءًا نتيجة جائحة فيروس كوفيد-19.

وأظهر التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "قياس الجائحة المستترة: العنف ضد النساء في أثناء جائحة كوفيد-19"،والذي استند إلى بيانات مستمدة من دراسة استقصائية شملت 13 بلداً، أن ما يقرب من امرأة واحدة من كل امرأتين أبلغن عن تعرضهن أو تعرض امرأة يعرفنها لصورة من صور العنف منذ بداية جائحة كوفيد-19".

وكان احتمال إبلاغ النساء، اللاتي تعرضن للعنف، عن زيادة الضغوط العقلية والعاطفية أعلى بمقدار 1.3 مرة ممن لم يتعرضن له.

كما كشفت النتائج أن ما يقرب من 1 من كل 4 نساء يشعرن بأنهن أقل أمانًا في المنزل في حين زادت النزاعات القائمة داخل الأسر المعيشية منذ بدء الجائحة.

وحين سئلت النساء عن سبب شعورهن بعدم الأمان داخل المنزل، 21% ذكرن الإساءة الجسدية كأحد الأسباب.

وأبلغ بعض النساء تحديدًا عن تعرضهن للأذى من قِبل أفراد الأسرة الآخرين 21% ، أو أن هناك نساء أخريات في الأسرة يتعرضن للأذى بنسبة 12%.

وفي خارج منازلهن، تشعر النساء أيَضًا أنهن أكثر عرضة للعنف، إذ قالت 40% من المستجيبات إنهن يشعرن أنهن أقل أمانًا عند السير وحدهن ليلًا منذ بدء جائحة كوفيد-19، وتعتقد نحو 3 من كل 5 نساء أن التحرش الجنسي في المجالات العامة ازداد سوءًا في أثناء جائحة كوفيد-19.