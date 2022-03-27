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إيلاف: تقدم موسكينو مجموعة "Minions" للأطفال واليافعين لربيع وصيف 2022.

تضم المجموعة الشخصيات الكرتونية الصفراء المحببة للجميع "The Minions"!

إنه حلم تحقق للأطفال الذين يرون بوب وستيوارت وكيفن مع توني، دب موسكينو الشهير.

يجتمع الأصدقاء الجدد في طبعات الملابس الداخلية والسراويل القصيرة وملابس البحر والقبعات لمجموعة الأطفال.

و يستمتع الأطفال والمراهقون بها على الفساتين والمجموعات المنسقة من البلوزات والسراويل والإكسسوارات.

تشتمل لوحة الألوان على السكر الوردي والأزرق السماوي والأبيض النقي وبالطبع "Minions Yellow" الكلاسيكي.