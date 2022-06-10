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إيلاف: أطلقت علامة Parfums de Marly للعطور الفرنسية الفاخرة، أحدث إصداراتها من العطور باسم Haltane والذي يجمع بين النفحات العطرية المنعشة والمظهر الراقي والجذاب.

وتتكشف نفحات العطر الجديد عن عبق الروائح الخشبية الكلاسيكية المميزة، حيث تنسجم فيه النفحات العليا المنعشة للأعشاب البرية مع العبق الناعم للجلود، بالإضافة إلى المزيج الفريد من النفحات الخشبية الفاخرة. ويستمد عطر Haltane، الذي يعكس شغف العلامة بالعصر الذهبي لصناعة العطور، إلهامه من طابع الرقي والأناقة الذي اشتهر به البلاط الفرنسي في القرن الثامن عشر، حيث يجسّد الأناقة العصرية لنبلاء فرنسا في الحفلات الخاصة التي كان الملك لويس الخامس عشر يستضيفها في قصر مارلي.



