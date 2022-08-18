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إيلاف: نجحت تدرجات اللون الوردي مع لمسات الذهبي في تحقيق حضورٍ دائم في مشهد الديكورات الداخلية في الآونة الأخيرة. وتجمع هذه الألوان بين اللمسات الدافئة والمرحة لتمنح طابعاً استثنائياً من الأناقة والرقي. وتساهم تدرجات الوردي مع الذهبي في إضفاء لمساتٍ حيوية من التجديد لتُلائم مختلف أقسام المنزل سواءً غرف النوم أو المعيشة أو منصة المطبخ أو طاولات الزينة أو المطبخ.

ويشكل هذا التناغم اللوني خياراً مثالياً يجمع بين جرأة الألوان المعدنية اللامعة وأناقة اللون الوردي الهادئ لتوفير أجواءٍ هادئة ممزوجة بالفخامة والرقي. ولذلك، تقدّم علامة Al Huzaifa، المحلية المتخصصة في الديكور الداخلي وتصميم المفروشات، مجموعةً من التصاميم الجذابة لتضفي على المكان الإشراق والتجدد.

نصائح لاستخدام تدرجات الذهبي والوردي في ديكور المنزل

• تنسيقه مع ألوان هادئة: يُنصح بتنسيق اللون الذهبي بتدرجات وردية مع غيره من الألوان الهادئة، مع الحرص على استخدام إكسسوارات ناعمة مثل الوسادات بحيث يُمكن تجديدها عند الشعور بالملل والرغبة بالتغيير.

• الإكسسوارات باللون الذهبي الوردي: تشكل الإكسسوارات الذهبية بتدرجات وردية الاختيار الأمثل في المنزل وتتنوع بين الشمعدانات وإطارات الصور وغيرها لتمنح المكان لمساتٍ عصرية أنيقة.

• استخدام الأقمشة بتدرجات الوردي والذهبي: تتناغم الأقمشة والمنسوجات المزينة بلمسات معدنية لامعة من الوردي والذهبي، مثل أغطية الفراش والستائر والوسائد، مع مختلف التصاميم وتضفي طابعاً من الرقي والفخامة على المكان.

