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إيلاف: تألقت عارضة الأزياء العالمية الشهيرة جورجينا رودريغيز بفستانٍ من تصميم سارة كافازا فاتشيني، المديرة الإبداعية لعلامة GENNY خلال حضور العرض الأول لفيلم "TAR" من إخراج تود فيلد في مهرجان البندقية السينمائي.

تألّقت سارة كافازا فاتشيني بإطلالةٍ من تشكيلة خريف وشتاء 2023، حيث اختارت جمبسوت بياقة مستديرة ومزيّن بقطع كريستال لامعة على منطقة الصدر.

أما جورجينا رودريغيز فتألّقت بفستان بياقة عالية وتصميم انسيابي واسع وفتحة جانبية طويلة وقصة مكشوفة على الظهر.