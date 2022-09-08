قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



أصدرت قاضية حكما يقضي بإعادة محاكمة لاعب مانشستر يونايتد السابق، رايان غيغز، في اتهامه بالتعدي على صديقته السابقة.

وحددت القاضية، خلال جلسة قصيرة يوم الأربعاء في محكمة "مانشستر كراون"، موعدا جديدا للمحاكمة في 31 يوليو/تموز العام المقبل.

وكانت هيئة المحلفين قد فشلت في التوصل إلى حكم في أي من التهم المنسوبة إليه بعد ما يزيد على 20 ساعة من المداولات في محاكمة استمرت أربعة أسابيع.

ونفى غيغز، البالغ من العمر 48 عاما، تهمة اتباع سلوك متسلط وقهري وعدواني تجاه صديقته السابقة كيت غريفيل، البالغة من العمر 38 عاما.

كما نفى "فقدان السيطرة" وضربها على رأسها والتعدي على شقيقة غريفل، إيما، البالغة من العمر 26 عاما، بضربها بمرفقه في فكها خلال شجار في منزله في ورسلي، بمانشستر، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.

وقال غيغز، في بيان صدر عقب إصدار الحكم إنه "يشعر بخيبة أمل واضحة من قرار إعادة المحاكمة".

وأضاف غيغز، الذي لم يُطلب منه حضور الجلسة: "أصر على البراءة من جميع التهم، أنا واثق بأن العدالة ستأخذ مجراها في النهاية، وسوف تظهر براءة اسمي من جميع التهم".

وقال: "أعرب عن شكري لفريق المحاماة، ووالدتي، وأولادي، وصديقتي زارا، وكذلك أصدقائي المقربين، لدعمهم لي طوال هذه الفترة".

إعفاء هيئة المحلفين في قضية محاكمة لاعب سابق في مانشستر يونايتد

غيغز نجم مانشستر يونايتد السابق "طرد صديقته وهي عارية"

Getty Images خلال الفترة التي قضاها غيغز في ملعب أولد ترافورد، فاز مانشستر يونايتد بـ 13 لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز

وأضاف: "أتفهم مستوى الاهتمام والبحث في القضية، لكنني أود وأطلب احترام خصوصيتي وخصوصية عائلتي في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وقال المدعي العام، بيتر رايت، للقاضية، هيلاري مانلي، خلال جلسة الأربعاء: "نسعى لإعادة محاكمة غيغز".

وأضاف: "الأمر يُنظر فيه باهتمام بالغ داخل المحكمة، وكذا رغبة المدعية في تقديم الدليل، على الرغم من أن ذلك ليس حاسما في القضية".

ووافقت القاضية مانلي على إعادة المحاكمة، وإعلام محامي غيغز في المحكمة بقرار تمديد الإفراج عنه بكفالة حتى محاكمة العام المقبل.

ويعني ذلك الإفراج عن غيغز بكفالة لأكثر من عامين ونصف قبل أن تحال قضيته إلى المحاكمة مرة أخرى، بعد جلسة الاستماع التمهيدية المقررة في يوليو/تموز.

واستقال غيغز في يونيو/ حزيران من عمله كمدرب للمنتخب الوطني لويلز، وذلك بعد فترة إجازة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

خلال الفترة التي قضاها غيغز في ملعب أولد ترافورد، فاز مانشستر يونايتد بـ 13 لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين لدوري أبطال أوروبا، وأربعة كؤوس للاتحاد الإنجليزي، وثلاثة كؤوس لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

كما فاز بـ 64 مباراة دولية مع ويلز، وهو شريك في ملكية فريق "سالفورد سيتي" الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي.