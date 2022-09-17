قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



هوليوود (الولايات المتحدة): ستخضع لافتة هوليوود التي تشكل معلماً أميركياً ثقافياً وتتألف من أحرف اسم المنطقة الواقعة في لوس أنجليس، لأعمال تجديد بعدما بقيت على حالها لعقود من الزمن.

وسيجري تحديث المعلم الشهير الذي أُقيم سنة 1923 ويطل على العاصمة العالمية للإنتاجات السينمائية الضخمة، قبل الذكرى المئوية على إنشائه التي تصادف السنة المقبلة.

وأعلنت "هوليوود ساين تراست"، وهي الجهة الموكلة حماية المعلم، أنّ أعمال التجديد ستنطلق الاثنين ويُفترض أن تستمر لنحو ثمانية أسابيع.

وتشمل أعمال التجديد تنظيف الأحرف التي يبلغ ارتفاعها 14 متراً ثم إعادة طلائها. وخُصص 1500 لتر من الطلاء الأبيض لهذه الأعمال.

وقال رئيس "هوليوود ساين تراس" جيف زارينام إنّ "هذه اللافتة تشكل فخراً للوس أنجليس، ونحن متحمسون لفكرة أن يرى محبّوها من مختلف أنحاء العالم هذا التحوّل لمناسبة الذكرى المئوية على إنشائها".