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لندن: أشادت الملكة كاميلا، قرينة ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث، الأحد بإليزابيث الثانية، واصفةً إيّاها بأنّها كانت "امرأة منفردة" في عالم يقوده الرجال.

وقالت كاميلا "لا بُدّ أنّه كان من الصعب جداً بالنسبة إليها أن تكون امرأة منفردة. لم تكن هناك نساءٌ رئيسات وزراء أو رئيسات. كانت هي الوحيدة، لذلك أعتقد أنها لعبت دورها الخاص".

وهذا أوّل خطاب لقرينة الملك الجديدة منذ وفاة إليزابيث الثانية في 8 أيلول/سبتمبر عن 96 عامًا، ومن المقرر أن تبثه هيئة الإذاعة البريطانية بالكامل الأحد.

وأضافت كاميلا البالغة الخامسة والسبعين "كانت لديها عينان زرقاوان رائعتان، وعندما تبتسم تُضيئان وجهها بالكامل".

وباتت الساعات المتبقية معدودة للانحناء أمام جثمان الملكة المسجى في النعش الملفوف بالراية الملكية وقد وُضع عليه التاج الملكي.

وقبل ساعات على "جنازة القرن"، بدأ القادة الأجانب يتوافدون للمشاركة فيها.

وتستعد لندن وسط تدابير مكثفة لأول جنازة رسمية تُقيمها منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل العام 1965.