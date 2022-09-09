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إيلاف من لندن: من العشيقة الملكية إلى الملكة أو زوجة الملك، وهذا حال كاميلا باركر بولز دوقة كورنوال وسمعتها المثيرة للجدل لفترة طويلة وستجلس الآن بجانب الملك الجديد على العرش.

وتحدثت التقارير البريطانية الصحفية عن زوجة الملك الجديد، وقالت كان هناك وقت كان فيه تكريم كاميلا بهذه الطريقة غير وارد بالنسبة للبعض.

وتقول التقارير نقلا عن بعض الأوساط، إن اللوم يقع عن انهيار زواج الملك تشارلز من ديانا، أميرة ويلز ، على أقدام الملكة الآن، عندما ظهرت أخبار علاقتهما لأول مرة ، حينها واجهت كاميلا انتقادات مستمرة.

على أن دوقة كورنوال كاميلا باركر بولز زوجة الملك تشارلز الثالث لن تحمل لقب ملكة المملكة المتحدة لأن العرش لا يمكن توريثه للأشخاص الذين تزوجوا من أفراد العائلة الملكية البريطانية.

كما أن الراحلة الملكة إليزابيث الثانية كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن "رغبتها الصادقة" في أن تُعرف دوقة كورنوال باسم عقيلة الملك عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا.

اللقب الأقل

وتمثل الترتيبات منعطفًا كبيرًا، فبعد أن حصلت كاميلا على اللقب الأقل وهو لقب "عقيلة أمير" أو "أميرة رفيقة" عندما تزوجت من أمير ويلز في عام 2005، فإنه كان يُنظر إلى الأمر آنذاك أنه إجراء يراعي أن أبناء الشعب البريطاني كانوا يحملون مشاعر معادية للغاية تجاه كاميلا بعد وفاة زوجة تشارلز الأولى، الأميرة ديانا في عام 1997.

يشار إلى أنه لفترة من الوقت بعد وفاة ديانا في عام 1997 ، استغرق الأمر وقتًا حتى يقبل الجمهور كاميلا، وحتى عندما تزوجت من تشارلز بعد ثماني سنوات، أثار موضوع لقبها المستقبلي جدلاً أيضًا.

الاميرة الزوجة

في ذلك الوقت ، قيل إن المساعدين الملكيين لا يريدون أن تُعرف كاميلا باسم الملكة - حتى لو كان يحق لها الحصول على اللقب.

بدلاً من ذلك، ورد أن كاميلا كانت "تنوي" استخدام لقب الاميرة الزوجة Princess Consort - وهو اللقب الذي لم يتم استخدامه من قبل في التاريخ الملكي، ولا يزال غير مستخدم.

وفي وقت سابق من هذا العام وتحديدا في فبراير/شباط، صرحت الملكة إليزابيث الثانية علنًا أنها تريد أن تحصل زوجة ابنها على اللقب الذي تحمله الآن عندما يحين الوقت.

وفي رسالتها إلى الأمة بمناسبة اليوبيل البلاتيني ، قالت الملكة إنها تتمنى أن تأخذ كاميلا اللقب.

وتحدثت الملكة في ذلك الوقت، قائلة: "عندما يصبح ابني تشارلز ملكًا ، مع مرور الوقت ، أعلم أنك ستمنحه ولزوجته كاميلا نفس الدعم الذي قدمتموه لي ، وأتمنى خالص ذلك ، عندما يحين الوقت ، ستُعرف كاميلا باسم زوجة الملك- Queen Consort لأنها تواصل خدمتها المخلصة".

حينها، قال قصر باكنغهام إن الدور الأساسي لعقيلة الملك هو "توفير الرفقة والدعم المعنوي والعملي" للعاهل الحاكم. وبينما يلعب الملك دورًا دستوريًا في الموافقة على مشاريع القوانين قبل أن تصبح قانونًا، فإن عقيلة الملك لا تشغل منصبًا رسميًا في هيكل الحكومة. كما أنها لا تطلع على أوراق الدولة الرسمية أو لا تحظى بجمهور رسمي.

ومن جهتها، قالت كاميلا لاحقًا إنها شعرت "بالفخر والتأثر الشديد" بمثل هذا الدعم العام ، لكن عندما سئلت ذات مرة عن أن تصبح ملكة من قبل تلميذة تبلغ من العمر ثماني سنوات قالت "أنت لا تعرف أبدًا". وعلى مدى العقود القليلة الماضية ، شهدت صعودًا ثابتًا داخل العائلة الملكية.

كانت سمعة قد كاميلا تضررت بشدة بسبب علاقتها الطويلة مع تشارلز والتي هزت العائلة الملكية في ذلك الوقت ، حيث قالت ديانا بعد الانفصال الشهيرة: "كان هناك ثلاثة منا في هذا الزواج ، لذلك كان مزدحمًا بعض الشيء".

ظهور للعيان

لكن في السنوات التي أعقبت وفاة ديانا ، بدأت كاميلا تظهر للعيان من جانب تشارلز. وفي يناير 1999 ، ظهرا علنًا لأول مرة معًا على درجات فندق ريتز حيث سار تشارلز كاميلا إلى سيارتهم المنتظرة ووضع ذراعه حولها.

وكان أفيد أن مهمة إعادة تأهيل اسمها في الأماكن العامة كانت تسمى عملية باركر بولز.

وبحلول عام 2004، ورد أن تشارلز أوضح للملكة أنه ينوي إعلان خطوبتهما سواء كانت نعمة أم لا - والتي ورد أنها حصلت عليها في وقت متأخر.

من هناك واصلت الظهور العام أكثر فأكثر حتى عام 2012 ، جلست كاميلا في "مكان فخر" على الجانب الآخر من الملكة، وفي عام 2016، تم تعيينه مستشارًا خاصًا لها ، لذا ستكون بجانب تشارلز عندما يتم إعلانه رسميًا ملكًا.

صعود للقمة

أكملت كاميلا صعودها إلى قمة العائلة الملكية وستكون إلى جانب تشارلز في تتويجه - ليس بصفتها الأميرة المرافقة ولكن الملكة الأم ، كما كانت الملكة الأم، وهي ستضع على راسها التاج الذي كان على راس الملكة الام العام 1937 حين توج زوجها الملك جورج السادس ملكا خلفا للملك المتنحي ادوارد الثامن.

يشار إلى أن الدوق الراحل الأمير فيليب، زوج الملكة اليزابيث الثانية، كان حمل لقب "زوج الملكة" لمدة 60 عامًا منذ اعتلائها العرش في عام 1952 وحتى وفاته في عام 2021.

وعلى عكس عقيلة الملك، لا يتم تتويج زوج الملكة الحاكمة في حفل التتويج، إلا أن دوق إدنبرة الأمير فيليب كان أول زوج ملكة يشارك في مراسم "تتويج" الملكة بعد رؤساء الأساقفة والأساقفة خلال حفل التتويج. كما أن الملكة الراحلة كانت قد منحته "المكانة والأولوية والأسبقية" بجانبها بعد فترة وجيزة من توليها العرش.