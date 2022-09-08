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ايلاف من لندن: قدم العراق الخميس تعازيه الى المملكة المتحدة برحيل ملكتها اليزابيث الثانية وقال رئيسه صالح انها كانت رمزا عظيما خدم بكرامة وثبات فيما اكد الكاظمي لخليفتها الملك تشارلز الثالث استمرار الشراكة بين بلديهما.

وقدم الرئيس العراقي برهم صالح تعازيه الى الشعب البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكتب الرئيس صالح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" تابعتها "ايلاف": "أشعر بحزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة". وأضاف "ستُذكر الملكة إليزابيث كرمز عظيم للتاريخ خدم بنعمة وكرامة وثبات".

الكاظمي يؤكد للملك تشارلز على استمرار الشراكة بين بلديهما

ومن جهته قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعازيه بوفاة الملكة اليزابيث الثانية مشددا على استمرار الشراكة مع بريطانيا.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بتويتر" تابعتها "ايلاف" : "مواساتنا الصادقة للشعب البريطاني الصديق وللعائلة المالكة برحيل الملكة إلزابيث الثانية التي طالما كانت محل تقدير للعالم أجمع".

وأضاف: "نقدم تعازينا للملك تشارلز الثالث ونؤكد على استمرارية الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة".

رئيس اقليم كردستان : أشعر بحزن عميق

اما رئيس اقليم كردستان العراقي نجيرفان بارزاني فقد قال في تغريدة على تويتر "أشعر بحزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.. تعازي للعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب".

وأضاف: "أفكاري وصلواتي مع العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة خلال هذا الوقت العصيب".

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني فقد عبر مساء اليوم عن تعازيه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.. وقال عبر تويتر "نشارك العالم في الحداد على جلالة الملكة، كانت شخصية منقطعة النظير خدمت بأناقة ورشاقة لمدة سبعة عقود".

وأضاف "كمنارة لواجب نكران الذات ألهمت الكثيرين في جميع أنحاء العالم. تعازيّ للعائلة المالكة وشعب بريطانيا والكومنولث".

كما تقدم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالتعزية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية قائلا في تغريدة على منصة "تويتر" : "أشعر بحزن عميق لوفاة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف "أبعث بأحر التعازي لأسرة جلالة الملكة وشعب وحكومة المملكة المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم أعلن قصر باكنغهام الملكي في لندن عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاماً بعد تعرضها لأزمة صحية أودت بحياتها. وكانت قد تولت الحكم في السادس من شباط فبراير عام 1952 وتم تتويجها في الثاني من حزيران يونيو عام 1953 حيث كان حكمها الاطول في تاريخ بلادها.

وعلى الفور اعلن في لندن مساء اليوم عن تسمية ولي العهد ابن الراحلة الأمير تشارلز فيليب أمير ويلز ملكا على البلاد بعد إلقاء أول خطاب له كملك جديد.

تاريخ مشترك

وكانت بريطانيا الدولة التي أنشأت العراق وألتي صاغت حدوده بشكله الحالي وذلك بعد أن انهت حكم العثمانيين فيه عام 1918 وبعد أن قامت بتأسيس مملكة العراق عام 921 وقامت بتنصيب الملك فيصل الاول ملكا على العراق عام1923. لكن انقلابا عسكريا اطاح بالملكية عام 1958 وألتي كانت علاقاتها قوية مع بريطانيا.

