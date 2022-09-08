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أعلنت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو في بيان على تويتر أن إضاءة برج إيفل سيتم إطفاؤها مساء اليوم الخميس حداداً على الملكة إليزابيث.

وأضافت إيدالغو أنها أكدت للسفيرة البريطانية مينا رولينغز تعاطف باريس الشديد ودعمها لشعب المملكة المتحدة.

وتابعت «الليلة، ستطفأ أنوار برج إيفل تكريماً لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية».