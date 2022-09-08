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لندن: بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية يتعدل ترتيب خلافة العرش البريطاني ليصبح ابنها البكر ووريثها تشارلز أمير ويلز ملكا.

تصل القائمة بحسب بعض الإحصائيات إلى الآلاف بمن فيهم أشخاص عاديون ونبلاء من أنحاء أوروبا.

لكن الترتيب المباشر للخلافة يعود لأحفاد الملكة.

1- الأمير وليام دوق كامبريدج - من مواليد 21 حزيران/يونيو 1982، الابن البكر لتشارلز

2 - الأمير جورج أمير كامبريدج - من مواليد 22 تموز/يوليو 2013، الابن البكر لوليام

3- الأميرة شارلوت أميرة كامبريدج - من مواليد 2 أيار/مايو 2015، ابنة وليام الكبرى

4- الأمير لويس أمير كامبريدج - من مواليد 23 نيسان/أبريل 2018، النجل الثاني لوليام

5- الأمير هاري دوق ساسكس - من مواليد في 15 أيلول/سبتمبر 1984، الابن الثاني لتشارلز

6- آرتشي ماونتباتن وندسور - من مواليد 6 أيار/مايو 2019، الابن البكر لهاري

7- ليليبت ماونتباتن وندسور - من مواليد 4 حزيران/يونيو 2021، ابنة هاري

8 - الأمير أندرو دوق يورك - من مواليد 19 شباط/فبراير 1960 وهو الابن الثاني للملكة اليزابيث

9- أميرة يورك بياتريس - من مواليد 8 آب/أغسطس 1988. الابنة الكبرى لأندرو

10- سيينا إليزابيث مابيلي موزي - من مواليد 18 أيلول/سبتمبر 2021. ابنة بياتريس

11- الأميرة يوجين أميرة يورك - من مواليد 23 آذار/مارس 1990. الإبنة الثانية لأندرو

12- أوغوست بروكسبانك - من مواليد 9 شباط/فبراير 2021. نجل يوجين

13- الأمير إدوارد، إيرل ويسيكس - من مواليد 10 آذار/مارس 1964. الابن الثالث للملكة اليزابيث

14- جيمس، فيكونت سيفيرن - من مواليد 17 كانون الأول/ديسمبر 2007. نجل إدوارد

15- ليدي لويز ماونتباتن وندسور - من مواليد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. ابنة إدوارد

16- الأميرة آن، صاحبة السمو الملكي - من مواليد 15 آب/أغسطس 1950. ابنة الملكة اليزابيث

17- بيتر فيليبس - من مواليد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1977. نجل آن

18- سافانا فيليبس - من مواليد 29 كانون الأول/ديسمبر 2010. الابنة الكبرى لفيليبس

19- إيسلا فيليبس - من مواليد 29 آذار/مارس 2012. ابنة فيليبس الثانية

20- زارا تيندال - من مواليد 15 أيار/مايو 1981، ابنة آن

21- ميا تيندال - من مواليد 17 كانون الثاني/يناير 2014. ابنة تيندال الكبرى

22- لينا تيندال - من مواليد 18 حزيران/يونيو 2018. الابنة الثانية لتيندال

23- لوكاس تيندال - من مواليد 21 آذار/مارس 2021. نجل تيندال

ويلي أحفاد الملكة إليزابيث في الترتيب ستة من أحفاد أختها الراحلة الأميرة مارغريت، شقيقتها الوحيدة.

ويتبعهم أحفاد أشقاء والدهم الملك جورج السادس. وهناك أكثر من 70 شخصا أحياء يتحدرون من سلالة والده الملك جورج الخامس، الذي توفي في 1936.

فقط الأشخاص الذين هم من سلالة صوفيا هانوفر (1630-1714) ممن هم في "شركة مع كنيسة إنكلترا" يمكنهم أن يرثوا العرش، وفقًا لقانون التسوية لعام 1701.

ويُستثنى الكاثوليك، فيما الملك هو الرأس الأعلى لكنيسة إنكلترا التي أسسها الملك هنري الثامن عام 1534.

ولم يعد المتزوجون من كاثوليك محظورين من وراثة العرش. وفي التعديلات التي أدخلت على قوانين الخلافة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، لم يعد للذكور المولودين بعد 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الأسبقية على شقيقاتهم الأكبر سناً.

إضافة إلى بريطانيا، فإن ترتيب الخلافة متبع أيضا في عروش دول الكومنولث الأخرى.