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عمان: نعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي رحلت الخميس عن 96 عاماً، مؤكّداً أنّ الراحلة "كانت منارة للحكمة والقيادة".

وقال الملك في تغريدة على تويتر إنّ الراحلة "كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة، نحن نقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب".

وأضاف أنّ الملكة "كانت منارة للحكمة والقيادة لمدة سبعة عقود" قضتها على عرش المملكة المتّحدة.

من جهته قال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الملك عبد الله الثاني أمر "بإعلان الحداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم الخميس".

وأضاف أنّ الأردن يؤكّد "وقوفه إلى جانب المملكة المتحدة وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب".