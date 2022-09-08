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دبي: تقدم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بخالص التعازي والمواساة للعائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وقال في تغريدة عبر «تويتر»: خالص التعازي والمواساة للعائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة وروابط وثيقة.. كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره.
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