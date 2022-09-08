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أعربت السفارة الملكية للملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة، نيابة عن شعب المملكة العربية السعودية، عن أعمق تعازيها إلى العائلة المالكة البريطانية وشعب المملكة المتحدة والكومنولث في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت السفارة عن الملكة الراحلة: "كانت صاحبة الجلالة صديقة طويلة وثابتة للمملكة العربية السعودية، وستظل في الأذهان طويلاً لخدمتها التي لا تنتهي لبلدها وشعبها"