أعربت السفارة الملكية للملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة، نيابة عن شعب المملكة العربية السعودية، عن أعمق تعازيها إلى العائلة المالكة البريطانية وشعب المملكة المتحدة والكومنولث في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت السفارة عن الملكة الراحلة: "كانت صاحبة الجلالة صديقة طويلة وثابتة للمملكة العربية السعودية، وستظل في الأذهان طويلاً لخدمتها التي لا تنتهي لبلدها وشعبها"

The Royal Embassy of Saudi Arabia, on behalf of the people of KSA, wishes to express its deepest condolences to the @RoyalFamily and the people of the United Kingdom and the Commonwealth on the passing of Her Majesty The Queen.