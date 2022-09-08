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القاهرة (مصر): قدّم الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي "خالص العزاء" إلى المملكة المتّحدة والعائلة الملكية البريطانية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاماً الخميس، منوّهاً بأنّ الراحلة "قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة".

وقال السيسي في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "أتقدّم بخالص العزاء، باسمي وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتّحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة".

وأكّد الرئيس المصري عزمه على العمل مع العاهل البريطاني الجديد الملك تشارلز الثالث "لتعزيز" العلاقات الثنائية.

وقال "أؤكد عزمنا على العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين".

وتابع السيسي في بيانه "عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسدّ الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية".