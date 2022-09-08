قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أمرا بتنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات سلطنة عمان في الخارج، ليوم غدٍ /الجمعة/ إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.



وذكر بيان صادر عن الديوان السلطاني مساء اليوم - أذاعته وكالة الأنباء العمانية - جاء فيه" ببالغ الحزن تلقى السلطان هيثم بن طارق المعظم نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة حيث كانت الملكة الراحلة صديقة لسلطنة عمان، وعرف عنها منذ اعتلائها عرش المملكة حكمتها الرائدة ومساهمتها في نشر المحبة والسلام في العالم أجمع طوال فترة حكمها البالغة سبعين عامًا، وإن عمان بفقدانها تفقد شخصية مرموقة".



وأضاف البيان أن سلطنة عمان (قيادة وحكومة) تشارك شعب المملكة المتحدة في هذا المصاب الجلل؛ معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة الملكية الحاكمة وللشعب البريطاني الصديق.