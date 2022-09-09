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إيلاف من لندن: تمثل وفاة الملكة إليزابيث الثانية لحظة هائلة ومثيرة في تاريخ المملكة المتحدة، فعلى مدار فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا ، أصبحت أشهر امرأة في العالم.

وتنتشر صور الملكة البريطانية التي كانت تعتبر عميدة حكام العالم، في مختلف أنواع وأشكال الطوابع والعملات المعدنية والأوراق النقدية، وتزين الأحرف الأولى من اسمها صناديق البريد والزي الرسمي واللافتات الحكومية في جميع أنحاء بريطانيا.

ويعتبر تغيير كل هذا سيكون مهمة ضخمة ومكلفة، ومن المحتمل أن تستغرق عدة سنوات إن لم يكن عقودًا، وفي الواقع ، مهمة قد لا تكتمل أبدًا.

شعار النبالة

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) من بين ما سيتم تغييره "السيف الملكي" وهو يعتبر متميزا وفريدًا لكل ملك حاكم ويتكون من اسمه ولقبه. ويظهر عادةً على المباني الحكومية والزي الرسمي والوثائق الملكية أو الحكومية والعناصر التابعة للملكية.

ويعتبر السيف الملكي حرفًا واحدًا أو جهازًا يشبه حرف واحد فقط للسيادة الحاكمة للبلد، ويتكون عادةً من الأحرف الأولى من اسم الملك ولقبه، وأحيانًا متشابكة وغالبًا ما يعلوها تاج.

ويُطلق على هذا الرمز الذي يستخدمه الإمبراطور أو الإمبراطورة اسم السيف الإمبراطوري. في النظام المستخدم من قبل العديد من بلدان الكومنولث، يتم اختصار العنوان كـ "R" لـ "rex" أو "regina" (اللاتينية لـ "king" و "queen").

وفي السابق ، كانت كلمة "أنا" ترمز إلى "إمبراطور" أو "إمبيراتريكس" (اللاتينية التي تعني "إمبراطور" و "إمبراطورة" - للإمبراطورية الهندية).

الآن بعد وفاة الملكة ، يمكن استبدال الرمز ER وهو يعني المكلة اليزابيث الى الملك تشارلز CR.

وقد لا يتغير الحرف الثاني لأن R يمكن أن يرمز إلى Rex أو Regina ، اللاتينية للملك والملكة. ومع ذلك، لم يتم تأكيد السيف الملكي التالي بعد.

صناديق البريد

يتم تمييز صناديق بريد المملكة المتحدة بـ Royal Mail بـ ERII ، والتي تعني إليزابيث ريجينا II. ويمكن التغيير الآن إلى CRIII.

فعندما يتم تصنيع صناديق البريد ذات اللون الأحمر، يتم إعطاؤها علامة الحاكم الملكي في ذلك الوقت ، ومع وجود أكثر من 100000 صندوق بريد في جميع أنحاء بريطانيا، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لاستبدالها جميعًا.

ويلاحظ متحف البريد أن هذا لن يحدث إلا عند إضافة صناديق بريدية جديدة - لن تتغير الصناديق القديمة.

العملات

ووفقًا لخبير العملات Coin Expert، وهي إحدى الشركات التابعة لدار سك العملة الملكية Royal Mint، سيتم تداول صورة جديدة لتشارلز ليتم تصويرها على العملة.

وسيستمر إصدار العملات المعدنية والأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة لبقية العام أو ربما لفترة أطول، وبعد ذلك سيتم تداول الصورة الجديدة.

ولن يتم سحب العملات المعدنية والمذكرات التي تحمل الملكة، بدلاً من ذلك ستكون العملية تدريجية وستظل العديد من العملات المعدنية التي تحمل صورتها متداولة لسنوات عديدة.

وستقوم البنوك ومكاتب البريد بإصدار العملات المعدنية والأوراق النقدية المصممة حديثًا وجمع الإصدارات القديمة.

ووفقًا لـ royal.uk، الموقع الرسمي للعائلة المالكة، فانه من وقت تشارلز الثاني فصاعدًا، تطور تقليد يتمثل في تمثيل الملوك على العملة التي تواجه الاتجاه المعاكس لسابقهم.

والاستثناء من ذلك كان في فترة حكم إدوارد الثامن القصيرة، حيث كان أحب صوره وهو يواجه اليسار، على الرغم من أنه وفقًا للتقاليد، كان يجب أن يكون وجهه إلى اليمين. وتُظهر تصاميم العملات المقترحة لعهده إدوارد الثامن في مواجهة اليسار.

وتم استعادة التقليد في عهد جورج السادس، حيث كانت صورته متجهة إلى اليسار كما لو أن إدوارد الثامن قد واجه اليمين.

طوابع البريد

وبالإضافة إلى صناديق البريد، فإن البريد الملكي سيطلب طوابع جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثال لتحل محل والدته، إذ عندما تم تغيير الطوابع آخر مرة مع أحد الملوك في عام 1952، تم إصدار سلسلة تسمى Wilding Issues، نسبة الى صور كانت التقطتها دوروثي وايلدنغ في غضون أسبوعين من وفاة الملك جورج، للمكلة اليزابيث الثاني، واستخدمت حتى عام 1971.

النشيد الوطني

وعلى صلة سيتم تغيير النشيد الوطني ليصبح على النحو النالي:

حفظ الله ملكنا الكريم

يعيش ملكنا النبيل

ليحمي الرب الملك

أرسله منتصرا ،

سعيد وعظيم ،

طويلة إلى حكم علينا،

ليحمي الرب الملك.

وكان تم استخدام هذا الإصدار آخر مرة عندما كان والد الملكة جورج السادس على العرش.



جوازات السفر

تنص جوازات السفر حاليًا على ما يلي: "تطلب وزارة خارجية صاحبة الجلالة البريطانية باسم صاحبة الجلالة جميع الأشخاص المعنيين للسماح لحاملها بالمرور بحرية دون السماح أو إعاقة ومنح حاملها المساعدة والحماية التي قد تكون ضرورية".

ومن المتوقع أن يتغير هذا إلى صفة (الذكر/ صاحب الجلالة) لأي جوازات سفر جديدة. ولن تتأثر أي جوازات سفر قديمة لا تحتوي على الصياغة الجديدة ولن يتم إجبارها على التغيير حتى يتم تجديدها. ومثل العملة، سيتم تسليم جوازات السفر الجديدة تدريجياً بمرور الوقت.



مستشار الملكة

من الآن أصبح المحامون البارزون في البلاد، المعروفون سابقًا باسم مستشار الملكة، مستشارًا للملك. وقال مجلس نقابة المحامين، الذي يمثل المحامين ، إن التغيير كان فوريًا.

وسيستخدم المحامون من هذا المكان الآن الأحرف الأولى كيه سي KC بعد أسمائهم، بدلاً من كيو سي QC.

