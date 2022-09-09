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بكين: عبر الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة عن "تعازيه الصادقة للعائلة الملكية البريطانية وحكومة وشعب" المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، معتبراً أن رحيلها "خسارة فادحة للشعب البريطاني".

وقالت شبكة "سي سي تي في" الحكومية "نيابة عن الصين حكومة وشعباً وباسمه شخصياً، أعرب شي جينبينغ عن تعازيه الحارة".

وأضاف أنه "يعبر عن تعازيه الصادقة للعائلة الملكية والحكومة والشعب البريطاني".

وذكر البيان الرسمي الذي بثته القناة بأن إليزابيث الثانية كانت أول عاهل بريطاني يزور الصين، مشيداً بطول عهدها.

وأكد شي جينبينغ أنه يعلق "أهمية كبيرة على تنمية العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة ومستعد للعمل مع الملك تشارلز الثالث" من أجل "تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية لصالح بلدنا وشعبينا".