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طوكيو: أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجمعة عن أسفه "للخسارة الكبيرة" للمجتمع الدولي بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية، مبدياً "حزنه العميق".

وقال "إن رحيل الملكة التي قادت المملكة المتحدة في أوقات مضطربة في العالم، خسارة كبيرة ليس الشعب البريطاني فحسب لكن للمجتمع الدولي أيضاً".

وأضاف الزعيم الياباني ان الملكة إليزابيث الثانية تبوأت العرش "لمدة 70 عاماً وهي أطول فترة حكم في التاريخ، وأدت دوراً بمنتهى الأهمية للسلام والاستقرار العالميين".

وتابع "لقد ساهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين اليابان والمملكة المتحدة، بما في ذلك من خلال زيارة لليابان في 1975".

وقال كيشيدا "إن الحكومة اليابانية تقدم تعازيها القلبية إلى النظام الملكي البريطاني والى حكومة بريطانيا وشعبها".