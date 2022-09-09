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إيلاف من بيروت: بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، اعتلى ابنها الأكبر الأمير تشارلز العرش ليصبح ملك المملكة المتحدة. لذا، مع تشارلز ملكًا، ماذا يصير لقب دوقة كورنوال؟ هل ستصبح كاميلا ملكة؟

كلا، لن تصبح دوقة كورنوال، المتزوجة من الأمير تشارلز منذ عام 2005، ملكة لأن العرش لا يتولاه من تزوجوا من العائلة المالكة. مع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الملكة إليزابيث الثانية أنها كانت 'أمنيتها الصادقة' أن تعرف دوقة كورنوال باسم الملكة القرينة عندما يصبح الأمير تشارلز ملكاً.

يمثل ذلك تحولا كبيرا بعد أن حصلت كاميلا على لقب الأميرة قرينة عندما تزوجت من أمير ويلز في عام 2005. في ذلك الوقت، كان الجمهور معاديا لكاميلا بعد وفاة زوجة تشارلز الأولى، الأميرة ديانا، في عام 1997. وقال كلارنس هاوس إن تشارلز وكاميلا 'تأثرا وشرفا' بلفتة الملكة.

في عام 2005 ، أعلن بيان نشر على الموقع الرسمي لأمير ويلز أنه سيتزوج من كاميلا في أبريل من ذلك العام. كما فصلت التغييرات التي طرأت على اسم كاميلا بمجرد زواجهما، بما في ذلك اللقب الذي ستأخذه عندما يصبح تشارلز ملكا: قرينة الأميرة. قال البيان: "ستستخدم السيدة باركر بولز لقب صاحبة السمو الملكي دوقة كورنوال بعد الزواج. ومن المزمع أن تستخدم السيدة باركر بولز لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة القرينة عندما يصل أمير ويلز إلى العرش".

ما هو لقب القرين

ما اللقب الذي تتخذه زوجة أو زوج الملك أو الملكة؟ تقليديا، يتم منح زوجة الملك الحاكم لقب قرينة الملكة. تم تتويجها ومسحها في حفل التتويج. "ما لم يتقرر خلاف ذلك ، يتم تتويج قرينة الملكة مع الملك، في حفل مماثل ولكن أبسط. إذا كانت الملكة الجديدة ملكة، فإن قرينتها لا تتوج"، كما جاء في الموقع الملكي.

وقال قصر باكنغهام إن الدور الأساسي لقرينة الملكة هو 'توفير الرفقة والدعم المعنوي والعملي' للملك الحاكم. وفي حين يلعب الملك دورا دستوريا في الموافقة على مشاريع القوانين قبل أن تصبح قانونا، فإن قرينة الملكة لا تشغل منصبا رسميا في هيكل الحكومة، كما لا ترى أوراقا رسمية للدولة.

كان آخر قرين هو الأمير فيليب الذي شغل المنصب 60 عاما منذ تولي الملكة إليزابيث العرش في عام 1952 حتى وفاته في عام 2021. وعلى عكس قرينة الملكة، لا يتم تتويج زوج الملكة الحاكمة في حفل التتويج.

مع ذلك، كان دوق إدنبرة أول قرين يشارك في "تكريم" للملكة بعد رؤساء الأساقفة والأساقفة خلال الحفل. كما منحته الملكة "مكانة وأسبقية" بعد فترة وجيزة من توليها العرش.